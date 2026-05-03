duminică, 3 mai 2026

Aniversare transformată în dosar penal: vâlcean arestat după ce a încercat să violeze o invitată

Un bărbat de 41 de ani din comuna Stoenești a fost arestat preventiv, după un episod șocant petrecut chiar la propria petrecere aniversară. Acesta este acuzat că a încercat să forțeze o tânără de 26 de ani, invitată la eveniment, să întrețină relații sexuale împotriva voinței sale.

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 25 spre 26 aprilie, în locuința individului. Potrivit datelor furnizate de IPJ Vâlcea, pe fondul consumului de alcool, în jurul orei 03:00, bărbatul ar fi urmărit victima când aceasta s-a îndreptat spre toaletă, apoi ar fi dus-o într-un dormitor, unde ar fi încercat să o agreseze sexual.

Tânăra a opus rezistență și a reușit să scape, apelând imediat numărul de urgență 112. Polițiștii ajunși la fața locului au confirmat cele sesizate, iar victima a fost transportată la spital, prezentând leziuni ușoare.

După administrarea probatoriului, suspectul a fost reținut la două zile de la incident și ulterior prezentat în fața magistraților Judecătoriei Horezu. Instanța a decis arestarea preventivă a acestuia pentru tentativă de viol, urmând ca ancheta să continue.