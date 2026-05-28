joi, 28 mai 2026

ANCHETA. Plângere penală explozivă la IPJ Vâlcea! Federația Română de Pescuit Sportiv acuză AJVPS Vâlcea de înșelăciune și cotizații încasate ilegal

Un document incendiar intrat în posesia redacției ridică semne de întrebare extrem de grave asupra modului în care ar fi fost administrată . Federația Română de Pescuit Sportiv a transmis o sesizare oficială către , în care reclamă posibile fapte de înșelăciune și încălcări grave ale legislației privind asociațiile și fundațiile.

Documentul, semnat de președintele FRPS, Ștefan Popescu, vorbește despre o practică ce ar putea avea implicații penale serioase: eliberarea de carnete de membru pescar sportiv unor persoane care, în realitate, nu ar avea calitatea legală de membri ai asociației.

Potrivit sesizării, AJVPS Vâlcea ar fi încasat cotizații de la persoane care nu erau înscrise oficial în Registrul de evidență al asociației de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, deși statutul și OG 26/2000 prevăd clar că dobândirea calității de membru se face doar prin aprobarea Adunării Generale și înscrierea oficială în registrele asociației.

Cu alte cuvinte, oamenii plăteau cotizații și primeau carnete, însă, conform acuzațiilor formulate de Federație, nu ar fi avut drepturile reale ale unui membru asociat, inclusiv dreptul de vot în Adunarea Generală.

Mai grav, FRPS susține că AJVPS Vâlcea ar fi declarat către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură un număr de membri mult mai mare decât cel existent în evidențele oficiale ale Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. Dacă aceste informații se confirmă, vorbim despre o situație care poate depăși simpla neregulă administrativă și poate intra în zona unor posibile infracțiuni de fals, inducere în eroare și obținere de beneficii prin declarații neconforme cu realitatea.

Sesizarea transmisă către IPJ Vâlcea invocă explicit articolul 244 din Codul Penal privind înșelăciunea și cere efectuarea de cercetări penale. În document se arată că respectivele cotizații ar fi intrat în patrimoniul asociației, deși persoanele respective nu ar fi avut în mod legal statut de membri cu drepturi depline.

Scandalul vine să completeze tabloul deja exploziv al acuzațiilor care planează asupra conducerii AJVPS Vâlcea: presupuse nereguli privind hrana pentru animale, distribuirea preferențială a autorizațiilor de vânătoare, influențarea alegerilor interne și folosirea angajaților în interes personal.

Tot mai multe voci din interiorul asociației vorbesc despre existența unui mecanism bine pus la punct, bazat pe control, intimidare și relații de influență. În acest context, apar tot mai multe solicitări privind implicarea pentru a verifica dacă toate aceste fapte izolate nu fac parte, în realitate, dintr-o structură organizată care ar fi controlat ani de zile activitatea AJVPS Vâlcea.

Rolul DIICOT este tocmai acela de a investiga grupările organizate care acționează coordonat pentru obținerea unor beneficii materiale prin presupuse infracțiuni economice, falsuri, trafic de influență sau alte activități ilegale desfășurate sistematic. Iar în cazul AJVPS Vâlcea, acuzațiile privind cotizațiile, evidențele membrilor, hrana pentru vânat și controlul intern al asociației conturează, în opinia multor membri, imaginea unui adevărat „stat în stat”.

Rămâne de văzut ce s-a întâmplat cu sesizarea depusă la IPJ Vâlcea și dacă ancheta a avansat sau, dimpotrivă, a fost ținută la sertar. Pentru că, dincolo de vânătoare și pescuit, aici vorbim despre bani mulți, influență și suspiciuni care zguduie una dintre cele mai importante structuri asociative din județul Vâlcea.

TIBERIU PIRNAU