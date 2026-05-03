ANCHETA: Echipamente IT de 135.000 lei, livrate de o firmă cu un singur angajat către comuna Titesti din Valcea, cu 646 de locuitori

Într-un județ în care fiecare leu public ar trebui cântărit cu grijă, la comuna Titești apare o situație care ridică mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. O primărie mică, cu doar 646 de locuitori, decide să cheltuiască aproape 135.000 de lei pentru echipamente IT, bani proveniți din Planul Național de Redresare și Reziliență. Până aici, nimic neobișnuit – digitalizarea administrației este un obiectiv declarat. Problema apare atunci când urmărim traseul banilor.

Contractul, în valoare de 134.883 lei, a fost atribuit direct firmei INOVATECH MANAGEMENT SRL, o societate din București care, pe hârtie, funcționează cu un singur angajat. Mai mult, activitatea principală a firmei nu are legătură directă cu domeniul IT, ci cu comerțul online.

Cu alte cuvinte, o comună mică din Vâlcea a ales să cumpere tehnologie de la o firmă care nu are ca obiect principal tehnologia și care, în anul precedent, a rulat mai puțini bani decât valoarea acestui contract.

Diferența devine și mai greu de ignorat atunci când cifrele sunt puse cap la cap. În 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 131.983 lei și profit zero. Contractul primit de la Titești depășește această cifră. Practic, o singură achiziție publică valorează mai mult decât întreaga activitate anuală a companiei.

Primăria din Titești, condusă de primarul Cătălin Nicușor Daneș, a ales varianta achiziției directe, fără competiție. În SEAP, firma bucureșteană apare relativ recent, cu câteva participări la licitații fără succes și doar câteva contracte obținute direct, pe aceeași schemă.

Și mai interesant este detaliul legat de sediul firmei: o adresă din București cunoscută ca punct de găzduire pentru sedii sociale, nu ca locație operațională. Cu alte cuvinte, vorbim despre o companie fără infrastructură vizibilă, fără personal consistent și fără istoric relevant în domeniul IT, dar care livrează soluții digitale către administrația publică.

Traseul banilor este simplu și clar: fonduri europene prin PNRR → buget local Titești → achiziție directă → firmă cu un singur angajat. Un circuit scurt, dar suficient de opac încât să nască suspiciuni.

Rămân, însă, întrebările esențiale: de ce această firmă? Cine a recomandat-o? Ce criterii au stat la baza selecției? Și, mai ales, ce anume primește concret comuna pentru acești bani?

Trei cifre definesc cazul: 646 de locuitori, 1 angajat, 134.883 de lei.