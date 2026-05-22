Alegeri cu dedicație la AJVPS Vâlcea! Cum au fost „capturate” cele trei cluburi pentru instalarea lui Cristian Jianu la conducerea asociației

vineri, 22 mai 2026

Scandal uriaș în interiorul AJVPS Vâlcea! Tot mai multe informații explozive ies la iveală despre modul în care s-ar fi desfășurat alegerile din cadrul celor trei cluburi de vânătoare din județ, Râmnicu Vâlcea, Drăgășani si Horezu, alegeri despre care mai mulți membri ai asociației susțin că ar fi fost „trucate” pentru a pregăti instalarea lui Cristian Jianu, fost director la Apavil SA, în funcția de președinte al AJVPS Vâlcea.

Potrivit mai multor vânători și angajați ai asociației, în spatele operațiunii s-ar fi aflat familia Neagoie (inginerii Sorin si Marius, tata si fiu) și actualul director al AJVPS, Ion Antonescu, care ar fi coordonat întreaga rețea de influență din teritoriu.

„Au lucrat pe ascuns și au anunțat doar oamenii lor”

Mai mulți membri ai grupelor de vânătoare susțin că alegerile pentru desemnarea delegaților au fost organizate netransparent, iar mulți dintre vânătorii care aveau drept de vot nu ar fi fost anunțați intenționat.

„Pe mine nu m-au anunțat. Am aflat de la prieteni că se ține ședința”, povestește unul dintre vânători.

Alții afirmă că oamenii apropiați familiei Neagoe știau din timp toate detaliile și au venit „pregătiți, cu lecția învățată”.

Surse din interiorul AJVPS susțin că în unele cazuri au fost mobilizați special paznici de vânătoare și angajați ai asociației pentru a influența desemnarea delegaților și pentru a controla votul în teritoriu.

„Au lucrat prin paznici și prin oamenii lor din cluburi. Scopul era să iasă delegații controlați de ei”, afirmă o sursă din cadrul AJVPS.

Delegați fără cotizații plătite

Un alt aspect extrem de grav semnalat de mai mulți membri ai AJVPS este faptul că la unele ședințe ar fi votat persoane care nu aveau cotizațiile achitate la zi, deși statutul asociației ar interzice acest lucru.

„Unii care aveau drept legal să voteze nu au fost anunțați, iar alții, care nici măcar nu aveau cotizațiile plătite, au fost băgați la vot”, susține un membru al asociației.

Mai mulți vânători spun că situația a degenerat în scandal deschis în timpul ședințelor, oamenii reproșând conducerii că „inventează reguli din mers” și că încearcă să controleze artificial rezultatul alegerilor.

Cristian Jianu, omul pregătit pentru șefia AJVPS!

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, toate aceste mișcări ar fi avut un obiectiv clar: instalarea lui Cristian Jianu în funcția de președinte al AJVPS Vâlcea.

Mai multe surse afirmă că familia Neagoe și Ion Antonescu încearcă de mai mult timp să preia controlul total asupra asociației, iar alegerea unor delegați obedienți reprezenta cheia pentru viitoarea conducere.

„Tot jocul a fost făcut pentru Jianu. De asta s-au agitat atât”, afirmă un vânător cu vechime din sistem.

În culisele AJVPS se vorbește deja despre existența unor grupuri de interese care încearcă să controleze una dintre cele mai bogate și influente structuri asociative din județ, în condițiile în care AJVPS administrează fonduri cinegetice importante și încasează anual sume consistente din cotizații, autorizații și activități cinegetice.

Paznicii de vânătoare, transformați în agenți electorali

Mai mulți membri ai AJVPS susțin că anumiți paznici de vânătoare ar fi fost folosiți pentru mobilizarea oamenilor „de casă”, pentru influențarea votului și chiar pentru intimidarea celor incomozi.

„Dacă nu ești cu ei, ești marginalizat. Nu mai primești autorizații, apar controale, reclamații sau presiuni”, afirmă unul dintre interlocutori.

Sursele spun că în anumite zone paznicii ar fi mers personal la membrii favorabili conducerii pentru a-i chema la vot, în timp ce vânătorii considerați opozanți nu ar fi fost anunțați deloc.

Procurorii au intrat pe fir!

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, tensiunile și acuzațiile din interiorul AJVPS Vâlcea au atras deja atenția organelor de anchetă, existând suspiciuni privind modul de organizare al alegerilor, legalitatea desemnării delegaților și posibile încălcări ale statutului asociației.

Surse apropiate anchetei susțin că procurorii au început să culeagă informații și documente privind desfășurarea alegerilor din cele trei cluburi de vânătoare.

Dacă suspiciunile se confirmă, scandalul de la AJVPS Vâlcea riscă să explodeze într-un dosar de proporții, cu implicații penale și administrative extrem de serioase.

În timp ce membrii simpli ai asociației cer transparență și respectarea statutului, tot mai multe voci din interior vorbesc despre faptul că AJVPS Vâlcea ar fi fost transformată, în ultimii ani, într-o feudă controlată prin relații de familie, influență și frică.

Tiberiu Pîrnău