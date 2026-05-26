marți, 26 mai 2026

Afaceri cu bani publici în sănătate? Clinica AMAMED ar avea de încasat circa 600.000 de lei de la CAS Vâlcea

În timp ce sistemul medical vâlcean se confruntă cu lipsuri cronice și liste de așteptare interminabile, anumite clinici private par să prospere consistent din contractele cu statul. Una dintre acestea este Clinica AMAMED, unitate medicală privată care funcționează ca spital de boli cronice și geriatrie în comuna Bărbătești.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, pentru anul în curs, clinica ar avea contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea în valoare de aproximativ 600.000 de lei, bani proveniți din fonduri publice destinate serviciilor medicale decontate prin sistemul național de sănătate.

Pe site-ul oficial al clinicii apare faptul că unitatea oferă servicii de geriatrie și boli cronice, internări în saloane cu 2 și 3 paturi, tratamente medicale, fizioterapie și recuperare medicală. De asemenea, clinica menționează parteneriate cu Spitalul Orășenesc Horezu și Spitalul Județean Vâlcea.

Datele publice arată că societatea AMAMED SRL a fost înființată în anul 2005 și activează în domeniul asistenței medicale specializate. Firma a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de peste 1,5 milioane de lei și un profit de aproape 244.000 de lei.

În centrul atenției se află și componenta politică a afacerii. Potrivit informațiilor publice disponibile pe site-ul clinicii, unitatea este coordonată de medicul Maria Adela Grigorie.

Site-ul clinicii precizează că Clinica AMAMED funcționează ca „Spital de boli cronice și geriatrie”, având o capacitate anuală declarată de până la 250 de pacienți și servicii medicale dedicate persoanelor vârstnice și pacienților cronici.

Rămâne de văzut în ce condiții au fost atribuite și derulate contractele cu CAS Vâlcea, ce servicii au fost efectiv decontate și dacă există sau nu potențiale incompatibilități ori influențe politice în jurul acestei afaceri medicale private alimentate, iata, din bani publici.