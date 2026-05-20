Afacerea SAFE: blindatele Lynx de 3,3 miliarde de euro, considerate scumpe, controversate și fără experiență reală de luptă. Premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Radu Miruță, sclavii Germaniei!

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Radu Miruță, pregătesc semnarea contractului pentru achiziția a 298 de transportoare blindate șenilate KF-41 Lynx de la compania germană Rheinmetall. România ar urma să plătească 3,3 miliarde de euro din împrumutul de 16,7 miliarde euro contractat prin programul SAFE al Uniunii Europene, coordonat de Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen.

Întrebarea care apare tot mai des este una simplă: chiar are nevoie România de aproape 300 de blindate grele, în condițiile în care conflictele moderne au schimbat radical regulile războiului?

Războiul din Ucraina, confruntările dintre Armenia și Azerbaidjan sau conflictele din Orientul Mijlociu au demonstrat că dronele, sistemele anti-dronă și rachetele inteligente au devenit armele decisive ale câmpului de luptă. În schimb, tancurile și transportoarele blindate au devenit extrem de vulnerabile. Ucraina a pierdut un număr important de tancuri Abrams și transportoare Bradley primite din SUA, iar același lucru s-a întâmplat și cu tehnica militară rusească, distrusă masiv de drone și rachete.

Tot mai mulți analiști militari susțin că prioritatea României ar trebui să fie investițiile în apărarea aeriană, drone, rachete și sisteme anti-drone, nu în vehicule blindate greoaie și costisitoare.

În plus, modelul KF-41 Lynx ridică semne serioase de întrebare. Blindatul produs de Rheinmetall nu este „battle proven”, adică nu a fost testat în război. În domeniul militar, experiența de luptă reprezintă unul dintre cele mai importante criterii în alegerea tehnicii de apărare.

Mai mult, Lynx nici măcar nu se află în dotarea armatei germane. Germania utilizează modelul Puma, în timp ce Lynx a fost dezvoltat în special pentru export. În prezent, singura armată care îl operează este cea a Ungariei.

Se vorbește intens despre posibila utilizare a Lynx în Ucraina, însă până acum vehiculul nu a fost folosit efectiv pe front. Proiectul unei fabrici Lynx în Ucraina a fost blocat, iar puținele vehicule trimise acolo au avut mai degrabă rol demonstrativ și de marketing pentru Rheinmetall decât unul militar real.

Diferențele dintre contractul Ungariei și cel pregătit de România ridică și ele semne de întrebare. Guvernul lui Viktor Orbán a obținut 218 blindate Lynx pentru aproximativ 2 miliarde de euro, adică în jur de 9,17 milioane euro bucata. România ar urma să plătească peste 11 milioane euro pentru fiecare vehicul.

Mai grav, valoarea contractului ar fi crescut de la 2,6 miliarde euro la 3,3 miliarde euro între etapa guvernamentală și cea parlamentară. Explicația oficială oferită de ministrul Radu Miruță este că vehiculele românești vor fi echipate cu sisteme antitanc Spike. Numai că și vehiculele cumpărate de Ungaria sunt deja dotate cu sistemele israeliene Rafael Spike LR2.

Criticii susțin că justificarea nu explică integral diferența de sute de milioane de euro apărută în contract.

Există semne de întrebare și în privința transferului real de tehnologie. Deși autoritățile române vorbesc despre producție locală la Automecanica Mediaș, componente esențiale precum turela ar urma să fie fabricate în Germania. În paralel, fabrica din Ungaria unde se produce Lynx este controlată de un grup apropiat puterii de la Budapesta.

O altă problemă este greutatea uriașă a vehiculului. Lynx cântărește aproximativ 50 de tone, iar numeroase poduri și infrastructuri rutiere din România au restricții pentru vehicule mai grele de 40 de tone. Cu alte cuvinte, există întrebări legitime inclusiv despre mobilitatea acestor blindate pe teritoriul României.

Toate aceste informații sunt publice și pot fi verificate din surse deschise. Tocmai de aceea, criticii susțin că lipsa unei dezbateri transparente și a unei licitații clare pentru o achiziție de asemenea dimensiuni ridică suspiciuni serioase. România se pregătește să cheltuie miliarde de euro împrumutate, bani care vor trebui returnați de contribuabili, într-un moment în care eficiența reală a unor astfel de blindate este contestată chiar de evoluția războaielor moderne.