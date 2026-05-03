luni, 4 mai 2026

Adio căldură pe cărbune! CET Govora iese definitiv din joc

Se închide o epocă industrială în Râmnicu Vâlcea. CET Govora, colosul energetic care a încălzit zeci de ani orașul pe bază de cărbune, nu mai are drum de întoarcere. Odată cu perspectiva tot mai clară a falimentului și cu presiunile uriașe legate de costuri și mediu, devine evident: sistemul centralizat pe cărbune este istorie.

Primul semnal oficial a fost deja dat. Societatea a anunțat sistarea furnizării agentului termic pentru încălzire începând cu 1 mai 2026 . Deși explicată formal prin creșterea temperaturilor exterioare, decizia vine într-un context mult mai grav – incapacitatea CET Govora de a mai susține producția pe termen lung.

Adevărul este unul incomod: costurile certificatelor de CO₂, obligațiile de mediu și lipsa investițiilor au transformat CET Govora într-un gigant depășit de realitate. În aceste condiții, reluarea furnizării agentului termic pentru populație, în aceeași formulă clasică, devine imposibilă.

Surse din domeniul energetic indică deja că scenariul falimentului este iminent. Iar odată cu el, dispare definitiv și ideea revenirii la încălzirea centralizată bazată pe cărbune. Practic, orașul pierde nu doar un furnizor, ci întregul model energetic pe care s-a bazat zeci de ani.

În locul lui? Promisiuni. Se vorbește despre centrale noi, despre soluții „moderne”, despre investiții private. Cert este că epoca CET Govora, alimentată cu cărbune, s-a încheiat.