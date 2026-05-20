joi, 21 mai 2026

Acuzații grave la Școala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea. Părinți revoltați reclamă un climat de teamă în rândul elevilor

Mai mulți părinți ai unor elevi de la Școala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea reclamă, sub protecția anonimatului, existența unui climat tensionat într-una dintre clasele primare, unde copiii ar fi fost supuși unor comportamente considerate nepotrivite pentru mediul educațional.

Potrivit mărturiilor intrate în posesia redacției, o învățătoare ar fi avut ieșiri nervoase repetate la adresa elevilor, fiind acuzată că ridică tonul, aruncă obiecte școlare pe jos și creează o stare permanentă de teamă în clasă. Unii părinți susțin că micuții ar evita să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă la școală, de teamă să nu fie certați ulterior.

„Copiilor le este frică de ea”, afirmă unul dintre părinți, care susține că elevii ar fi fost intimidați și determinați să minimalizeze anumite incidente petrecute în timpul orelor.

Într-un alt episod relatat de aceeași sursă, cadrul didactic ar fi avut o reacție dură față de un copil chiar în timpul unei excursii școlare, în prezența părinților.

Nemulțumirile nu se opresc însă doar la activitatea de la clasă. Părinții reclamă și lipsa de supraveghere din timpul orelor de sport, unde, spun aceștia, copiii ar ajunge frecvent să se lovească sau să se certe între ei fără intervenția rapidă a profesorilor. În discuțiile purtate între părinți apare și numele unui profesor de educație fizică, consilier local în municipiu, despre care se afirmă că ar trata superficial siguranța elevilor în timpul activităților sportive.

Deocamdată, acuzațiile nu au fost confirmate oficial de conducerea unității de învățământ. Totuși, surse din rândul părinților spun că există intenția formulării unor sesizări către conducerea școlii și către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în vederea clarificării situației.

Cazul ridică din nou o problemă sensibilă pentru sistemul educațional românesc: relația dintre cadrele didactice și elevii din ciclul primar, acolo unde echilibrul emoțional al copiilor poate fi afectat rapid de comportamente autoritare, țipete sau intimidări repetate.

Specialiștii în psihologie educațională atrag atenția că un copil care merge la școală cu frică își poate pierde încrederea în sine, motivația pentru învățare și capacitatea de socializare.

Redacția solicită public conducerii Școlii „Take Ionescu” și Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea să verifice cu maximă seriozitate aceste semnale venite din partea părinților și să clarifice dacă, într-adevăr, în acea clasă există practici incompatibile cu actul educațional modern.

Până la un punct de vedere oficial și eventuale concluzii ale unei anchete interne, toate acuzațiile prezentate rămân la nivel de afirmații ale părinților.