marți, 19 mai 2026

Accidentul de la Vlădești ridică semne de întrebare: șoferița ar fi fost distrasă de o convorbire telefonică cu soțul ei, Ionuț Linte, patron cunoscut din Olănești. Se încearcă mușamalizarea morții victimei?

Noi informații extrem de grave ies la iveală în cazul accidentului mortal produs vineri pe DN 64, în localitatea Vlădești, acolo unde o femeie de 68 de ani și-a pierdut viața după un impact frontal devastator.

Surse apropiate anchetei susțin că șoferița de 34 de ani din Bujoreni, cea care a pătruns pe contrasens și a provocat tragedia, ar fi fost distrasă în timpul condusului de o convorbire telefonică purtată chiar cu soțul său, Ionuț Linte, patronul cunoscutului Hotel Select din stațiunea Băile Olănești. Potrivit acelorași surse, discuția telefonică ar fi avut loc chiar în momentele premergătoare impactului.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă telefonul mobil al șoferiței era folosit în momentul producerii accidentului și dacă există dovezi tehnice care confirmă această ipoteză. O eventuală expertiză a convorbirilor și a datelor telefonice ar putea deveni esențială în dosarul penal deschis pentru ucidere din culpă.

Totodată, în jurul acestui caz au început să apară suspiciuni tot mai serioase privind o posibilă tentativă de minimalizare a consecințelor accidentului. Surse medicale și judiciare afirmă că s-ar încerca inducerea în spațiul public a ideii că femeia de 68 de ani nu ar fi murit din cauza traumatismelor suferite în urma impactului, ci pe fondul unor afecțiuni cardiace preexistente.

O astfel de variantă ridică însă numeroase întrebări, în condițiile în care victima a ajuns la spital în stare gravă imediat după coliziunea violentă dintre cele două autoturisme. Impactul frontal produs pe DN 64 a fost unul extrem de puternic, iar trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

În mod firesc, opinia publică așteaptă acum concluziile medico-legale și rezultatele expertizelor tehnice, care trebuie să lămurească fără echivoc dacă decesul femeii este consecința directă a accidentului rutier.

Reamintim că, potrivit informațiilor oficiale, șoferița de 34 de ani ar fi pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, unde a lovit frontal un autoturism condus regulamentar de o femeie de 69 de ani din Râmnicu Vâlcea. În urma impactului, trei femei au fost rănite grav, una dintre ele decedând ulterior la spital.

Polițiștii au anunțat că ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Ancheta este în desfășurare.