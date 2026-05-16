duminică, 17 mai 2026

Accident mortal pe DN 64, la Vlădești. O femeie și-a pierdut viața după un impact frontal devastator

Un grav accident rutier s-a produs vineri după-amiază pe DN 64, în localitatea Vlădești, tragedia soldându-se cu moartea unei femei de 68 de ani din Râmnicu Vâlcea.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, o șoferiță în vârstă de 34 de ani, din comuna Bujoreni, ar fi fost distrasă în timpul condusului, pierzând controlul volanului. Autoturismul acesteia a pătruns pe contrasens și a lovit frontal o mașină care circula regulamentar.

La volanul celui de-al doilea autoturism se afla o femeie de 69 de ani din Râmnicu Vâlcea. În urma impactului violent, trei persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital: – șoferița de 69 de ani; – o femeie de 70 de ani din comuna Păușești-Măglași; – o femeie de 68 de ani din Râmnicu Vâlcea.

Din nefericire, una dintre pasagerele rănite, femeia de 68 de ani, a decedat ulterior la spital, în ciuda eforturilor depuse de medici.

Polițiștii rutieri au precizat că ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Traficul pe DN 64 s-a desfășurat alternativ în zona accidentului, sub supravegherea echipajelor de poliție.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii tragediei.