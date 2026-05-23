duminică, 24 mai 2026

Accident după accident pe Valea Oltului! Trafic blocat pe DN 7, între Căciulata și Brezoi

Duminica nu a adus liniște pe una dintre cele mai periculoase artere din România. Un nou accident rutier s-a produs pe DN 7 – Valea Oltului, în județul Vâlcea, duminică, 24 mai 2026, în jurul orei 13:30.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două autoturisme și o motocicletă, pe tronsonul dintre Căciulata și Brezoi. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar circulația rutieră a fost blocată complet pe ambele sensuri.

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției, ambulanței și reprezentanți ai Drumurilor Naționale, care încearcă să elibereze carosabilul și să fluidizeze traficul.

Șoferii care tranzitează zona trebuie să se înarmeze cu răbdare, autoritățile estimând reluarea circulației în condiții normale în jurul orei 15:30.

Valea Oltului continuă să fie un coșmar pentru participanții la trafic, accidentele și blocajele devenind aproape o obișnuință, inclusiv în weekend.

Vom reveni cu detalii.