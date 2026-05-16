duminică, 17 mai 2026

Absența lui Constantin Rădulescu de la reuniunea primarilor PSD de la Râmnicu Vâlcea ridică semne de întrebare: ruptură în PSD Vâlcea sau război rece cu Olguța Vasilescu?

Eveniment politic important, joi, la Râmnicu Vâlcea, unde zeci de primari din întreaga țară au participat la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, în prezența unor nume grele din administrația publică și Guvern. La reuniune a fost prezentă și influenta primăriță a Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, una dintre cele mai puternice voci ale PSD din administrația locală, dar și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Cu toate acestea, marea absență a fost chiar liderul PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu. Iar lipsa sa nu a trecut deloc neobservată în cercurile politice și administrative.

Cum este posibil ca președintele Consiliului Județean Vâlcea, gazda politică a județului și liderul organizației PSD Vâlcea, să lipsească de la un eveniment de asemenea anvergură organizat chiar la Râmnicu Vâlcea? Mai ales în contextul în care la reuniune au participat nume importante din administrația centrală și locală?

Întrebările au început imediat să circule pe holurile evenimentului și în mediul politic local: NU a fost invitat Constantin Rădulescu? Sau a ales deliberat să nu participe?

Surse politice susțin că în ultima perioadă ar exista tensiuni tot mai evidente între tabăra lui Constantin Rădulescu și cea a primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău. Relația dintre cei doi lideri PSD ar fi devenit tot mai rece, în ciuda aparițiilor publice controlate și a mesajelor oficiale de “unitate”.

Mai mult, absența lui Rădulescu exact la un eveniment unde a fost prezentă Lia Olguța Vasilescu alimentează și alte speculații politice. Există oare o ruptură între liderul PSD Vâlcea și influenta grupare din jurul Olguței Vasilescu? Sau, dimpotrivă, anumite jocuri de culise pregătesc repoziționări importante în interiorul PSD Oltenia?

Contextul este cu atât mai interesant cu cât Olguța Vasilescu a lansat de la Râmnicu Vâlcea un mesaj politic extrem de puternic privind regionalizarea României și reforma administrativă. Aceasta a criticat măsurile promovate de fostul premier Ilie Bolojan și a susținut că adevărata reformă administrativă înseamnă comasarea localităților mici și reorganizarea României pe regiuni.

„Vom vorbi despre reformă administrativă în momentul în care vom avea un județ care să fie de fapt cât o regiune”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, la evenimentul de la Râmnicu Vâlcea.

În paralel, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a vorbit despre accelerarea plăților prin PNRR și presiunea uriașă pusă pe administrațiile locale și ministere pentru absorbția fondurilor europene.

Cu atât mai inexplicabilă pare absența liderului CJ Vâlcea de la o reuniune unde s-au discutat exact marile teme care vor influența viitorul administrației locale și al județelor din România.

În politica românească, absențele spun uneori mai mult decât prezențele. Iar lipsa lui Constantin Rădulescu de la un eveniment organizat în propriul județ a ridicat deja suficiente semne de întrebare încât să genereze discuții intense în interiorul PSD și nu numai.

Tăcerea liderilor PSD Vâlcea pe acest subiect nu face decât să amplifice misterul.