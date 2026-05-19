miercuri, 20 mai 2026

638 de ani de istorie pentru Râmnic! Aniversare în format restrâns, marcată printr-o ședință festivă la Arenele „Traian”

Râmnicu Vâlcea marchează 638 de ani de la prima atestare documentară, însă evenimentele organizate cu această ocazie vor avea loc într-un cadru mult mai restrâns decât în anii trecuți. Reprezentanții administrației locale au explicat că limitările bugetare și întârzierea aprobării bugetului național, respectiv a celui local, au impus reducerea programului aniversar.

Astfel, principalul moment dedicat Zilei Râmnicului va fi ședința festivă a Consiliului Local Municipal, programată miercuri, 20 mai, de la ora 10.00, la Arenele Traian. La eveniment sunt invitați consilieri locali, reprezentanți ai instituțiilor publice, oameni politici, personalități culturale și cetățeni ai municipiului.

În cadrul manifestării, Filarmonica Ion Dumitrescu și Teatrul Municipal Ariel vor susține momentul artistic „Râmnicul la ceasul dintre veacuri”, pregătit sub coordonarea Centrului Cultural Municipal.

Atmosfera festivă a fost deschisă încă din weekend, când Scuarul „Mircea cel Bătrân” a găzduit Târgul Meșterilor Populari Vâlceni, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.

De asemenea, luni, în Sala de Consiliu a Primăriei, a avut loc reuniunea aniversară dedicată celor 25 de ani de activitate ai Forumul Cultural al Râmnicului.