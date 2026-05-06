miercuri, 6 mai 2026

24,5 milioane de lei pentru Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Primăria alocă munți de bani pe „bunuri și servicii”

Primăria Râmnicu Vâlcea pregătește pentru anul 2026 un buget uriaș pentru Sport Club Municipal: nu mai puțin de 24,5 milioane de lei, potrivit proiectului de hotărâre care urmează să intre pe masa Consiliului Local.

Din această sumă, 22 de milioane de lei provin direct din bugetul local, adică din banii contribuabililor din municipiu, încă 600.000 de lei vin de la Consiliul Județean Vâlcea, iar veniturile proprii estimate ale clubului sunt de doar 1,9 milioane lei. Practic, SCM trăiește aproape integral din subvenții publice.

Cea mai șocantă componentă a bugetului este însă modul în care sunt împărțiți banii. Pentru cheltuieli de personal sunt prevăzuți aproximativ 1,9 milioane lei, în timp ce capitolul „bunuri și servicii” explodează la peste 22,6 milioane lei.

Documentele oficiale arată că milioane de lei se vor scurge pe diverse categorii de cheltuieli: hrană pentru sportivi, transport, deplasări, materiale, utilități, servicii și alte costuri de funcționare. Numai pentru „materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” sunt prevăzuți peste 19,6 milioane lei.

În timp ce multe cartiere din Râmnic se plâng de străzi sparte, trotuare degradate, lipsa locurilor de parcare sau probleme de infrastructură, administrația Gutău continuă să pompeze sume colosale în clubul sportiv al orașului. Bugetul SCM devine, de la an la an, unul dintre cei mai mari consumatori de bani publici din municipiu.

Proiectul este inițiat de primarul Mircia Gutău și poartă semnăturile mai multor responsabili din Direcția Economico-Financiară a Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Oficial, administrația justifică aceste cheltuieli prin necesitatea finanțării activităților sportive și de agrement. În realitate însă, rămâne întrebarea firească pe care și-o pun mulți vâlceni: câți bani mai poate suporta bugetul local pentru sportul de performanță, în condițiile în care orașul are încă probleme cronice nerezolvate?

Bugetul urmează să fie dezbătut și votat în ședința extraordinară a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea din 8 mai 2026.