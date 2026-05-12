1,2 milioane de lei pentru spectacole și festivaluri la Râmnicu Vâlcea! Primăria completează agenda culturală a anului 2026

marți, 26 mai 2026

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea pregătește o alocare financiară consistentă pentru evenimentele cultural-artistice ale anului 2026. Potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local, administrația condusă de primarul Mircia Gutău propune 1,2 milioane de lei pentru organizarea unor concerte, festivaluri și manifestări dedicate Zilei Imnului Național.

Documentul prevede completarea Calendarului Evenimentelor Cultural-Artistice pe anul 2026 cu mai multe manifestări de amploare, printre care spectacole de fanfară susținute de Fanfara Județeană „Constantin Brâncoveanu”, concertul aniversar Anamaria Iorga, „Music Lover Festival”, „Balul Portului Popular” și „Ziua Voluntariatului”.

Cea mai mare sumă din noul pachet financiar este destinată „Music Lover Festival”, eveniment programat în perioada 14-16 august 2026, pentru care municipalitatea estimează un cost de 650.000 de lei. Festivalul este organizat în parteneriat cu societatea Musiclover Life Experience SRL și este prezentat drept continuatorul fostului „We Love Music Festival”, eveniment care a atras în anii trecuți mii de participanți la Râmnicu Vâlcea.

Un alt eveniment important este „Ziua Imnului Național – 178 de ani”, programată între 23 și 31 iulie 2026, pentru care Primăria alocă 300.000 de lei. Potrivit documentației, suma va acoperi cheltuieli pentru artiști, scenotehnică, proiecții video și lumini, materiale promoționale, spectacole pirotehnice și invitați oficiali.

Concertul aniversar susținut de artista Anamaria Iorga, dedicat aceleiași sărbători naționale, va beneficia de un buget estimat la 150.000 de lei. În cadrul evenimentului sunt anunțați artiști precum Nicolae Botgros și Orchestra „Lăutarii”, Niculina Stoican, Ion Paladi, Robert Târnăveanu, Cornelia și Lupu Rednic sau Nineta Popa-Ionescu.

Tot în calendarul propus apar și „Balul Portului Popular”, cu un buget de 80.000 de lei, dar și spectacolele de fanfară organizate în mai multe date din lunile iunie și iulie, pentru care sunt prevăzuți 20.000 de lei.

În referatul de aprobare, municipalitatea susține că aceste evenimente sunt necesare pentru „revitalizarea vieții culturale”, atragerea turiștilor și consolidarea imaginii orașului pe harta marilor evenimente din România. Totodată, viceprimarul Ninel-Eusebiu Vețeleanu este împuternicit să semneze toate acordurile și contractele aferente organizării manifestărilor.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în ședința Consiliului Local Râmnicu Vâlcea din 28 mai 2026.