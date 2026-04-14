miercuri, 15 aprilie 2026

Viitorul începe la Vâlcea! Marile universități ale țării vin la Târgul Educațional din 17 aprilie

Elevii din județul Vâlcea care se pregătesc să facă pasul spre învățământul universitar vor avea ocazia să descopere, într-un singur loc, oferta celor mai importante instituții de învățământ superior din România. Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în parteneriat cu Shopping City Râmnicu Vâlcea, organizează vineri, 17 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, cea de-a IV-a ediție a Târgului Educațional pentru Universități, eveniment devenit deja un reper pentru liceenii aflați în pragul unei decizii esențiale pentru viitorul lor.

Manifestarea, care va avea loc în incinta Shopping City Râmnicu Vâlcea, se adresează în special elevilor claselor a XI-a și a XII-a din întreg județul, accesul fiind gratuit pentru toți participanții.

Organizatorii anunță prezența unui număr impresionant de universități și instituții de prestigiu din întreaga țară, care își vor prezenta oferta educațională pentru anul universitar 2026–2027 și vor răspunde întrebărilor viitorilor studenți. Printre participanți se regăsesc instituții de renume precum Universitatea din București, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, dar și multe alte centre universitare importante din România.

În cadrul târgului, elevii vor putea afla informații detaliate despre specializările disponibile, condițiile de admitere, oportunitățile de dezvoltare profesională, dar și perspectivele de carieră oferite de fiecare facultate. Totodată, participanții vor beneficia de consiliere privind alegerea drumului profesional și vor putea interacționa direct cu reprezentanții universităților, într-un dialog deschis menit să îi ajute să ia cele mai bune decizii pentru viitorul lor.

La eveniment va participa și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, care va pune la dispoziția tinerilor informații utile despre integrarea pe piața muncii, oportunitățile actuale de angajare și orientarea profesională în funcție de cerințele economiei moderne.

Târgul Educațional reprezintă o oportunitate importantă pentru tinerii vâlceni de a explora opțiunile academice disponibile, de a înțelege mai bine cerințele pieței muncii și de a face alegeri informate într-un moment decisiv al vieții lor. Pentru mulți dintre participanți, ziua de 17 aprilie poate deveni primul pas concret către cariera la care visează.