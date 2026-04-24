sâmbătă, 25 aprilie 2026

„Vâlcea IT Alliance” are ambiția să devină noul brand al Râmnicului prin crearea în premieră națională a unui cluster care să reunească Politehnica București, cluburile de de robotică și IT, Primăria Municipiului și I.C.S.I. Vâlcea

Vineri, 24 aprilie, în Sala de Consiliu a Primăriei Râmnicu Vâlcea a avut loc prima întâlnire extinsă în cadrul unui demers ambițios inițiat de Municipalitate și construit în consecința numeroaselor succese în domeniile roboticii și IT ale elevilor vâlceni: crearea unei structuri asociative cu denumirea „Vâlcea IT Alliance”, care să reunească parteneri din domeniul educației, cercetării, cluburilor de robotică, administrației publice și companiilor private. Întâlnirea s-a bucurat de prezența unei delegații impresionante din partea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București – în frunte cu directorul general adjunct Gabriel Petrea și prorectorul Tudor Petrescu și compusă din decani și prodecani ai mai multor facultăți din cadrul universității din București și Centrului Universitar Pitești –, precum și a unor reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Această reprezentativitate extinsă a fost salutată, în debutul ședinței, de administratorul public, Andreea Iordache, care a precizat că Primăria Municipiului nu intenționează doar să figureze printre membrii „Vâlcea IT Alliance”, ci și să o sprijine efectiv, inclusiv prin punerea la dispoziție a unui sediu adecvat pentru acest cluster, împreună cu logistica necesară. Au mai participat mentori și coordonatori ai cluburilor de robotică Bionic Royals, BroBots Team, Start Code, Toasted Minds, MasterBots, Infinitronics, alături de Clubul Copiilor Aktivi, precum și mai multe firme și companii din domeniul IT cu relevanță locală, dar și națională/internațională.

După sesiunea de prezentare a tuturor participanților, s-a trecut la discuții aplicate pe subiectul înființării acestui cluster considerat de Politehnica București (care are deja aprobată în Senat asocierea) drept un „proiect-fanion, premieră la nivel național” de care vor beneficia nu doar elevii – prin atragerea de finanțări nerambursabile pentru proiectele lor - ci și profesorii și, prin extensie, întreaga comunitate locală. S-a ajuns la concluzia că viitoarea structură asociativă trebuie să fie una cât mai suplă și capabilă să ia rapid decizii de întocmire a unor proiecte, având, într-o primă etapă, reprezentate domeniile administrativ (prin Primăria Municipiului), educativ (prin UNST Politehnica București) și cel al cercetării (prin I.C.S.I. Vâlcea), ulterior adăugându-se cluburile de robotică și I.T., constituite într-o asociație cu personalitate juridică, și reprezentanți ai unor firme private. Cu această ocazie, s-a stabilit și un calendar al pașilor ce urmează a fi făcuți din punct de vedere juridic, astfel încât cluster-ul „Vâlcea IT Alliance” să devină cât mai repede realitate dar, cel mai important, să se constituie într-un element definitoriu nu doar pentru învățământul din Râmnicu Vâlcea, ci și pentru întreaga comunitate locală.