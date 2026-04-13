Tragedie pe Valea Oltului! Tânăra însărcinată implicată în gravul accident de pe DN7 a murit la spital

marți, 14 aprilie 2026

Vești dramatice la mai puțin de zece ore de la accidentul cumplit produs pe Drumul Național 7 – Valea Oltului. Tânăra de 23 de ani, însărcinată în șase luni, aflată în autoturismul răsturnat lângă calea ferată (Skoda galbenă), a pierdut lupta pentru viață la Spitalul din Craiova.

Femeia fusese preluată în stare gravă de la locul accidentului și transportată de urgență cu elicopterul SMURD către unitatea medicală.

Șoferul autoturismului în care aceasta se afla a fost transportat pentru îngrijiri medicale la spitalul din Sibiu.