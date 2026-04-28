Tragedie după o operație estetică: o femeie din Vâlcea, în moarte cerebrală. Familia îi pregătește înmormântarea

marți, 28 aprilie 2026

Valentina Dumitru, 45 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a ajuns în moarte cerebrală după un lifting facial realizat într-o clinică privată din București. Femeia este internată la Spitalul Floreasca, fiind menținută în viață doar de aparate, fără șanse de revenire, potrivit medicilor.

Intervenția, considerată de rutină, s-a complicat grav. În timpul operației ar fi survenit o hemoragie cerebrală severă, posibil în urma ruperii unui vas de sânge. Starea pacientei s-a degradat rapid, fiind transferată de urgență la spital.

Soțul acuză lipsa unor investigații medicale complete înainte de intervenție și susține că tragedia ar fi putut fi evitată. De cealaltă parte, medicul afirmă că procedura a fost realizată corect și că pacienta și-a asumat riscurile, semnând acordul preoperator.

Între timp, familia nu mai speră într-un miracol. Soțul a cumpărat deja sicriul și locul de veci.

Cazul ridică din nou semne de întrebare privind siguranța intervențiilor estetice și controalele din clinicile private. Ancheta va stabili cine poartă responsabilitatea.