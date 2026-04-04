sâmbătă, 4 aprilie 2026

Străinii scapă de amenzi, românii plătesc! Deputatul Eugen Neață vrea să închidă „portița” rușinoasă din lege

O realitate revoltătoare se consumă de ani de zile pe drumurile din România: mii de șoferi străini încalcă legea, dar scapă de sancțiuni fără să plătească niciun leu. În timp ce românii sunt executați prompt pentru orice abatere, cetățenii din alte state profită de slăbiciunile sistemului și pleacă liniștiți din țară, fără consecințe.

Această anomalie legislativă a intrat în atenția deputatului Eugen Neață, care propune o modificare clară și directă: șoferii străini sancționați să nu își poată recupera permisul de conducere fără să își plătească amenda.

În prezent, autoritățile române se lovesc de un zid birocratic aproape imposibil de trecut. Lipsa datelor complete, procedurile greoaie și cooperarea limitată între state fac ca recuperarea amenzilor să fie, în multe cazuri, doar o iluzie. Practic, sancțiunile există pe hârtie, dar nu și în realitate.

Rezultatul? O dublă măsură scandaloasă. Românii plătesc. Străinii scapă.

Inițiativa legislativă vine să pună capăt acestei situații absurde și să restabilească un principiu simplu: legea trebuie aplicată egal pentru toți participanții la trafic, indiferent de cetățenie. Măsura propusă nu este doar una de bun-simț, ci și una necesară pentru a reda credibilitatea sistemului sancționator din România.

În același timp, proiectul are și o miză economică importantă. Statul pierde anual sume consistente din amenzi neîncasate, iar transportatorii români sunt dezavantajați în competiția cu firme din alte state, care nu suportă aceleași rigori.

Dacă va fi adoptată, această modificare legislativă ar putea închide una dintre cele mai rușinoase breșe din sistemul rutier românesc. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor avea curajul să pună capăt unui privilegiu nejustificat de care, până acum, au beneficiat prea mulți.