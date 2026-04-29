Statistica Vâlcea, sub lupa Curții de Conturi: salarii și pensii în paralel, achiziții cu semne de întrebare și un control intern „orb”. Directorul Sorin Statie, riscuri de anchetă penală

joi, 30 aprilie 2026

Direcția Județeană de Statistică Vâlcea, instituție care ar trebui să funcționeze pe rigoare, cifre exacte și respectarea strictă a legii, apare în raportul Curții de Conturi ca un exemplu de derapaj administrativ sistemic. În centrul acestui tablou se află conducerea instituției, în frunte cu directorul executiv Sorin Statie, cel care avea obligația legală de a preveni exact genul de situații pe care auditorii le-au descoperit.

Raportul nu vorbește despre o simplă eroare sau un incident izolat. Vorbește despre ani întregi de funcționare defectuoasă, în care controlul intern a fost fie ignorat, fie pur formal.

Bomba din audit: salariu și pensie în paralel, ani de zile

Cazul care sare în ochi și care ridică cele mai multe semne de întrebare este cel al unui funcționar public de conducere care a fost menținut în funcție după pensionare, în timp ce încasa simultan și pensie. O situație interzisă de lege, dar tolerată la nivelul instituției.

Prejudiciul total stabilit de Curtea de Conturi este de 187.256 lei, o sumă care reflectă nu doar o încălcare a legii, ci și un eșec total al mecanismelor de control intern. Din această sumă, doar o parte a fost recuperată ulterior, după intervenția auditorilor, ceea ce ridică o întrebare esențială: de ce nu a intervenit conducerea instituției la timp?

Mai grav este că această situație nu a fost descoperită de structurile interne, ci de auditul extern. Cu alte cuvinte, în perioada 2021–2023, nimeni nu a verificat cu adevărat legalitatea plăților făcute din bani publici.

Control financiar preventiv – doar pe hârtie

Un alt capitol critic din raport vizează controlul financiar preventiv. În mod normal, acesta ar trebui să fie „filtrul” care oprește orice decizie ilegală înainte de a produce efecte.

În cazul DJS Vâlcea, acest mecanism a fost golit de conținut: persoane desemnate fără respectarea tuturor procedurilor legale, lipsa avizelor obligatorii, lipsa unor înlocuitori în situații de absență, operațiuni realizate fără o verificare reală.

Pe scurt, controlul exista pe hârtie, dar nu în realitate. Iar consecința este evidentă: decizii financiare luate fără responsabilitate.

Achiziții publice „din pix” și riscuri de anchetă penală

La capitolul achiziții, situația devine și mai sensibilă. Auditorii au constatat că: referatele de necesitate sunt incomplete sau lipsesc, valorile estimate nu sunt fundamentate pe studii de piață, Programul anual al achizițiilor este tratat formal

Aceste deficiențe nu sunt simple abateri administrative. Ele creează cadrul perfect pentru: achiziții supraevaluate, cheltuieli inutile, favorizarea unor operatori economici.

Nu întâmplător, o parte din aceste achiziții se află deja în atenția organelor de anchetă, existând verificări în curs ale DNA.

Control intern: inexistent sau ignorat

Poate cea mai gravă concluzie a auditului este legată de lipsa controlului intern real. Procedurile fie nu există, fie nu sunt aplicate. Verificările sunt formale. Responsabilitățile sunt diluate.

În aceste condiții, instituția a funcționat într-un mod periculos: fără mecanisme reale de prevenție, fără capacitatea de a identifica erori sau abuzuri, fără responsabilitate managerială efectivă.

Iar conform raportului, responsabilitatea directă aparține conducerii instituției, respectiv directorului executiv.

Un paradox: alegerile au fost gestionate corect

Singura zonă unde auditorii nu au găsit probleme majore este cea legată de plățile pentru alegerile din 2024 și 2025. Acolo, indemnizațiile au fost acordate legal, pe baza documentelor aprobate de birourile electorale.

Este însă un paradox care spune multe: când există presiune externă și control strict, instituția funcționează corect, când controlul lipsește, apar abateri grave.

Responsabilitate și întrebări fără răspuns

Raportul Curții de Conturi este clar: conducerea DJS Vâlcea, în frunte cu Sorin Statie, avea obligația să prevină aceste situații și să asigure respectarea legii.

Acum, instituția are termene clare pentru remedierea problemelor și pentru implementarea recomandărilor. În caz contrar, legea prevede sancțiuni.

Dar dincolo de măsurile administrative, rămân câteva întrebări esențiale:

Cum a fost posibil ca ani la rând să se plătească salarii și pensii în paralel fără ca nimeni să intervină?

Cine a semnat documentele și cine și-a asumat aceste decizii?

Există și alte situații similare care nu au fost încă descoperite?

O instituție scăpată de sub control

Direcția Județeană de Statistică Vâlcea nu este doar un caz de „neconformitate”. Este exemplul unei instituții în care mecanismele de control au cedat, iar legea a devenit opțională.

Iar atunci când vorbim de bani publici, astfel de derapaje nu sunt simple greșeli. Sunt semnale de alarmă majore.

Rămâne de văzut dacă această investigație a Curții de Conturi va fi doar încă un raport pus într-un sertar sau începutul unei curățenii reale într-o instituție care, cel puțin pe hârtie, ar trebui să fie sinonimă cu exactitatea.