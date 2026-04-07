Start la conducta de gaze Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea: proiectul promis de ani de zile intră în execuție

marți, 7 aprilie 2026

Lucrările la magistrala de gaze naturale Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea au început efectiv în aceste zile, marcând debutul unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din zonă, așteptat de ani de zile de locuitori și autorități.

Pe teren, utilajele au intrat deja în acțiune în zona Treapt din Horezu, unde se lucrează la conducta principală, dar și la infrastructura aferentă – alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică pentru monitorizare.

24 de luni până la gaz în case

Primarul din Horezu, Nicolae Sardarescu, susține că termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de aproximativ doi ani. Dacă ritmul va fi respectat, gazele naturale ar putea ajunge efectiv în rețea în cursul anului 2028.

Primarul din Horezu a confirmat că lucrările sunt deja în plină desfășurare și a transmis că proiectul reprezintă o promisiune importantă care începe, în sfârșit, să devină realitate pentru comunitate.

Două șantiere în paralel: magistrala și distribuția locală

Pentru a evita întârzierile după finalizarea conductei principale, administrația locală anunță că va porni în paralel și lucrările pentru rețeaua de distribuție din oraș.

Asta înseamnă că, în momentul în care magistrala Transgaz va fi gata, gospodăriile și firmele din Horezu ar putea fi racordate rapid, fără alte blocaje birocratice sau tehnice.

Proiect strategic, nu doar local

Conducta Tetila – Horezu – Râmnicu Vâlcea nu este doar o investiție punctuală, ci un proiect de importanță națională, gestionat de Transgaz, care vizează extinderea infrastructurii de gaze în zone rămase în urmă din acest punct de vedere.

Pe lângă confortul populației, proiectul este văzut ca un motor economic: accesul la gaz poate atrage investiții, poate reduce costurile pentru firme și poate schimba radical perspectivele de dezvoltare ale zonei Horezu – Vâlcea.