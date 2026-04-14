Șpaga pe DN7, la ordinea zilei! Doi șoferi din Vâlcea au încercat să cumpere polițiștii în doar câteva ore: „50 de euro pentru o cafea” și 200 de lei pentru iertare

miercuri, 15 aprilie 2026

Șpaga pe DN7, la ordinea zilei! Doi șoferi din Vâlcea au încercat să cumpere polițiștii în doar câteva ore: „50 de euro pentru o cafea” și 200 de lei pentru iertare

Scene incredibile pe unul dintre cele mai circulate drumuri din județul Vâlcea. În decurs de numai câteva ore, doi șoferi au încercat să mituiască polițiștii rutieri care îi opriseră pentru abateri în trafic, convinși probabil că pot scăpa ieftin de sancțiuni. Numai că planul lor s-a transformat rapid într-un dosar penal.

Primul incident a avut loc pe DN7, în zona Bujoreni, unde un conducător auto a fost tras pe dreapta de echipajul de poliție după ce oamenii legii au observat că autoturismul circula cu defecțiuni la sistemul de iluminare și fără asigurare obligatorie valabilă.

În momentul în care i s-au cerut documentele la control, șoferul a strecurat 50 de euro printre acte, încercând să îi convingă pe agenți să închidă ochii.

Dialogul surprins de camerele body-cam ale polițiștilor este de-a dreptul halucinant:

„– Să vă uitați un pic!

– Să ne uităm la ce?

– La asigurare!

– Dați-ne asigurarea să verificăm! Pentru ce sunt banii?

– Să beți și dumneavoastră o cafea.”

Gestul său nu a rămas nepedepsit. Polițiștii au refuzat mita și au sesizat imediat Direcția Generală Anticorupție, iar ceea ce ar fi trebuit să fie o simplă amendă s-a transformat într-un dosar penal pentru dare de mită, infracțiune care se pedepsește cu închisoarea.

Și mai surprinzător este faptul că, la doar o zi distanță, tot pe DN7, un alt șofer a încercat exact aceeași metodă. Acesta le-a oferit polițiștilor 200 de lei pentru a fi iertat după ce încălcase restricțiile de circulație.

Nici de această dată tentativa nu a avut succes. Șoferul s-a ales și el cu dosar penal, după ce agenții au raportat imediat incidentul autorităților competente.

Cazurile readuc în atenție o realitate îngrijorătoare: deși campaniile anticorupție sunt tot mai dese, există încă șoferi care cred că legea poate fi negociată „la o cafea” sau pentru câteva bancnote strecurate discret printre documente.

De această dată însă, „drumul șpăgilor” s-a înfundat direct la Parchet pentru ambii conducători auto.