Sorin Elisei, director general în Ministerul Energiei: "Autoritatile locale din Vâlcea au hotărât să se închidă CET Govora"...în conditiile în care mai putea să funcționeze cel puțin până în 2028!

vineri, 17 aprilie 2026

Drept la replica

Având în vedere articolul publicat la data de 9 aprilie 2026, disponibil la adresa: https://ziaruldevalcea.ro/2026/04/in-atentia-parchetului-general-directorul-sorin-elisei-din-ministerul-energiei-mana-n-mana-cu-mafia-de-la-valcea-care-doreste-sa-preia-furnizarea-agentului-termic-la-ramnicu-valcea/, solicit publicarea prezentului drept la replică, în temeiul prevederilor legale aplicabile, în vederea corectei informări a opiniei publice.

Afirmațiile atribuite subsemnatului, formulate în cadrul dezbaterilor privind Ordonanța de urgență nr. 20/2026, au fost prezentate trunchiat și scoase din context, într-o manieră de natură a induce în eroare cititorii și a afecta nejustificat reputația profesională.

În intervențiile mele am subliniat exclusiv faptul că termenul de 31 august 2026 pentru închiderea CET Govora a fost stabilit în coordonare cu autoritățile locale, cu scopul de a permite tranziția către noua capacitate promovată la nivelul Consiliului Județean Vâlcea, astfel încât continuitatea furnizării agentului termic și a apei calde către populația municipiului Râmnicu Vâlcea să nu fie afectată.

Precizez în mod ferm că, în cadrul acestor dezbateri, nu am făcut nicio referire la centrala aparținând societății Autoro din Râmnicu Vâlcea și, cu atât mai puțin, nu am susținut sau promovat ideea că aceasta ar putea asigura integral necesarul de agent termic al municipiului.

De asemenea, subliniez că, în cadrul dezbaterilor desfășurate în comisiile de specialitate ale Senatului, nu am susținut interesele vreunui operator economic, poziția exprimată fiind una strict instituțională, echilibrată și în deplină concordanță cu mandatul și responsabilitățile Ministerului Energiei în raport cu prevederile OUG nr. 20/2026 privind unele măsuri pentru decarbonizarea sectorului energetic.

În ceea ce privește parcursul meu profesional, acesta se întinde pe o perioadă de peste 20 de ani în domeniul energiei, fiind caracterizat de respectarea strictă a cadrului legal și a principiilor de integritate, fără a exista elemente care să justifice suspiciunile vehiculate în articolul menționat.

În acest context, solicit publicarea integrală a prezentului drept la replică, în condițiile legii.

Mulțumesc,

Sorin Elisei, director general Ministerul Energiei

NR - ne intrebam care sunt autoritatile locale cu care s-a coordonat Ministerul Energiei in ceea ce priveste "termenul de 31 august 2026 pentru închiderea CET Govora a fost stabilit în coordonare cu autoritățile locale, cu scopul de a permite tranziția către noua capacitate promovată la nivelul Consiliului Județean Vâlcea, astfel încât continuitatea furnizării agentului termic și a apei calde către populația municipiului Râmnicu Vâlcea să nu fie afectată."????

Domnule Elisei, pe ce planeta traiti???!!! Noul CET se va finaliza peste 3 ani!!! Ati inchis total aiurea CET-ul in conditiile in care mai putea sa functioneze lejer pana la finalizarea noii capacitati de producere a agentului termic! Sunteti sigur ca nu stiti nimic despre Autoro? Nu va credem!