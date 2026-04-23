ȘOCANT! „Iubire” online transformată în țeapă: bărbat din Vâlcea, păcălit cu 13.000 € de un fals profil feminin

vineri, 24 aprilie 2026

Un tânăr de 25 de ani din județul Constanța este anchetat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, fiind suspectat de comiterea infracțiunii de înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2024 și până în prezent, acesta ar fi creat și utilizat un profil fals de femeie, prin intermediul căruia a reușit să inducă în eroare un bărbat de 50 de ani din localitatea Milcoiu. Sub pretextul unei relații amoroase și al unei viitoare căsătorii, suspectul ar fi obținut de la victimă aproximativ 13.000 de euro, suma fiind trimisă în mai multe tranșe, pentru motive inventate.

În prezent, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea au dispus plasarea tânărului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în timp ce cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.