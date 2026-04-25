duminică, 26 aprilie 2026

Seniorii din Bujoreni, sprijiniți printr-un proiect european de aproape 5 milioane de lei

Administrația locală din Bujoreni marchează un pas important în direcția sprijinirii persoanelor vulnerabile, prin lansarea proiectului „Împreună pentru seniorii noștri – servicii de sprijin la domiciliu”. Inițiativa este finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021–2027, cu fonduri din Fondul Social European+.

Proiectul, în valoare totală de circa 4,9 milioane de lei, se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, între iunie 2026 și mai 2029, și are ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cel puțin 106 vârstnici din comună, aflați în situații dificile.

Ținta principală o reprezintă prevenirea izolării sociale și menținerea autonomiei seniorilor în propriile locuințe. Beneficiarii sunt persoane de peste 65 de ani, cu venituri reduse, fără sprijin din partea familiei sau cu diferite grade de dependență. În același timp, proiectul promovează incluziunea socială, incluzând și persoane de etnie romă, care vor reprezenta minimum 9% din grupul țintă.

Prin acest program vor fi oferite servicii concrete: îngrijire la domiciliu asigurată de personal specializat – infirmieri, asistenți medicali, lucrători sociali și psihologi –, sprijin material și mese calde distribuite periodic, dar și servicii de spălătorie profesională. De asemenea, va fi înființat „Clubul Seniorilor”, un spațiu dedicat socializării și activităților culturale, menit să reducă izolarea și să încurajeze participarea activă în comunitate.

Un alt obiectiv important este reducerea riscului de instituționalizare a vârstnicilor, oferindu-le posibilitatea de a rămâne în propriile locuințe, în condiții decente.

Primarul comunei, Gheorghe Gîngu, a subliniat relevanța proiectului pentru comunitate, arătând că numărul seniorilor care trăiesc singuri este în creștere, iar nevoia de servicii constante și bine organizate devine tot mai evidentă. Edilul consideră că această investiție pune bazele unui sistem durabil de sprijin, capabil să ofere vârstnicilor o viață mai demnă.

Reprezentanții Primăriei susțin că proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare a serviciilor publice locale, bazată pe atragerea fondurilor europene și adaptarea acestora la nevoile reale ale comunității. Prin această inițiativă, Bujoreni își consolidează poziția ca exemplu de implicare socială, demonstrând că investițiile în oameni sunt fundamentale pentru viitorul unei comunități.