Senatorul Andra Bica, proiect de lege privind aderarea României la consorțiul european ELIXIR

Ieri, în plenul Senatului, am susținut proiectul de lege privind aderarea României la consorțiul european ELIXIR, o inițiativă care deschide cercetării românești accesul la rețele și resurse de date esențiale în domeniul științelor vieții.

Este un pas concret pentru conectarea României la infrastructura europeană de cercetare, cu efecte directe asupra inovării, medicinei moderne și dezvoltării bioeconomiei. Prin această aderare, oferim cercetătorilor români oportunitatea de a lucra în proiecte internaționale și de a contribui la soluții cu impact real în sănătate și economie.