Schimbări pe banca tehnică la CS Vâlcea 1924: Gliga vine în locul lui Blanco

marți, 7 aprilie 2026

Schimbări pe banca tehnică la CS Vâlcea 1924: Gliga vine în locul lui Blanco

Echipa masculină de baschet CS Vâlcea 1924, medaliată cu bronz în sezonul trecut al Ligii Naționale – o performanță istorică pentru club – a anunțat o modificare importantă în stafful tehnic. Antrenorul secund Roberto Blanco părăsește formația după ce a acceptat o ofertă din Spania, unde va ocupa funcția de principal la FC Cartagena, în liga a doua.

Conducerea clubului s-a mișcat rapid și a decis cooptarea lui Alexandru Gliga pentru a completa banca tehnică. Acesta vine cu experiență atât la nivel de loturi naționale de juniori, unde a activat ca antrenor principal și secund, cât și în competițiile interne, fiind parte din stafful echipei CSM Târgu Jiu.

La CS Vâlcea 1924, Gliga va lucra alături de antrenorul principal Ciprian Enache, cel care a preluat echipa la finalul anului 2025, după despărțirea de Arturo Alvarez.

Schimbarea din staff vine la scurt timp după un alt anunț important: transferul americanului Bryn Forbes, fost campion NBA, adus de la Aris Salonic.

După sezonul trecut, încheiat cu o medalie de bronz, formația vâlceană traversează acum un parcurs mai dificil. Cu 10 victorii din 18 meciuri, echipa se află în lupta pentru calificarea în play-off.