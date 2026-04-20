„Scandalul” de la Neurologie Valcea se dezumflă: controversatul program în ture de 12 ore nu a fost impus „de sus”

marți, 21 aprilie 2026

Cazul care părea să zguduie din temelii Secția Neurologie a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea se dovedește, în final, o situație mult mai clară decât s-a încercat a fi prezentată. După sesizări anonime și suspiciuni lansate în spațiul public, instituțiile au reacționat rapid, iar adevărul oficial vine să pună lucrurile în ordine.

Consiliul Județean Vâlcea a cerut explicații conducerii spitalului, iar răspunsul a fost unul ferm: nu există încălcări ale legislației muncii, iar programul de lucru al cadrelor medicale este stabilit legal și transparent.

Mai mult decât atât, controversatul program în ture de 12 ore nu a fost impus „de sus”, ci este rezultatul unei decizii asumate chiar de personalul medical. În urma unei consultări interne, majoritatea covârșitoare a angajaților a votat pentru menținerea acestui program, considerat mai eficient pentru organizarea activității și continuitatea actului medical.

Datele oficiale sunt clare: 18 cadre medicale au susținut programul de 12 ore, doar 4 au dorit revenirea la cel de 8 ore, iar restul nu și-au exprimat votul. Un rezultat care spune totul despre realitatea din teren, dincolo de zvonuri și acuzații.

În același timp, conducerea spitalului precizează că nu există sesizări privind epuizarea profesională sau probleme medicale generate de acest program. Din contră, organizarea în ture mai lungi permite reducerea numărului de schimburi și o mai bună continuitate în îngrijirea pacienților.

Un detaliu esențial, trecut cu vederea de „sursele anonime”: decizia a fost luată în mod democratic, prin vot secret, fără presiuni, într-un climat de dialog și respect profesional. Practic, medicii și asistenții au ales singuri modul în care vor să lucreze.

Acest episod arată, încă o dată, cât de ușor pot fi amplificate tensiuni inexistente și cât de important este ca instituțiile să răspundă rapid, cu documente și fapte.

La Vâlcea, cel puțin de această dată, realitatea bate zvonul. Iar sistemul medical demonstrează că, atunci când există transparență și comunicare, lucrurile pot funcționa normal.