SCANDALOS! În Vâlcea, unii patroni încă își exploatează angajații: ore suplimentare și de noapte neplătite

joi, 16 aprilie 2026

Noi nereguli grave ies la iveală în urma controalelor efectuate de inspectorii de muncă în județul Vâlcea, care au descoperit că, în anul 2026, încă există angajatori ce refuză să respecte drepturile elementare ale salariaților.

Potrivit datelor oficiale, în luna martie 2026, Compartimentul Relații de Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea a desfășurat nu mai puțin de 104 controale la agenți economici din județ. În urma verificărilor, inspectorii au dispus 223 de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate și au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, dintre care 10 avertismente și 7 amenzi, valoarea totală a sancțiunilor ridicându-se la 55.000 de lei.

Mai grav, în timpul controalelor a fost depistată și o persoană care presta muncă nedeclarată, angajatorul fiind sancționat cu o amendă de 20.000 de lei conform legislației în vigoare.

Printre cele mai grave abateri descoperite de inspectorii ITM se numără folosirea muncii la negru, lipsa evidenței zilnice a orelor de muncă, neplata salariilor, neacordarea repausului săptămânal, dar și refuzul unor angajatori de a plăti orele suplimentare și orele de noapte efectuate de salariați.

Situația scoate la lumină practici abuzive care continuă să afecteze numeroși angajați din județ, în ciuda legislației clare care obligă angajatorii să remunereze corect fiecare oră muncită.