SCANDAL MONSTRU LA MINISTERUL ENERGIEI! Mii de români acuză blocarea ilegală a peste 1,2 miliarde de euro din fonduri UE. Ministrul PSD Bogdan Ivan, acuzat că sabotează investițiile private!

miercuri, 15 aprilie 2026

SCANDAL MONSTRU LA MINISTERUL ENERGIEI! Mii de români acuză blocarea ilegală a peste 1,2 miliarde de euro din fonduri UE. Ministrul PSD Bogdan Ivan , acuzat că sabotează investițiile private!

Un nou scandal uriaș lovește Guvernul României, iar în centrul acuzațiilor se află ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, același ministru contestat vehement în județul Vâlcea pentru tentativa de închidere considerată de mulți drept ilegală și abuzivă a CET Govora.

De această dată, furia vine din partea mediului privat, unde peste 1.500 de investitori și antreprenori români acuză Ministerul Energiei că ține blocate de aproape doi ani fonduri europene de peste 1,2 miliarde de euro, destinate dezvoltării proiectelor de energie regenerabilă prin Fondul de Modernizare – Program Cheie 1.

Investitori disperați: „Am girat casele, ne-am împrumutat familiile, iar ministerul își bate joc de noi!”

Redacția noastră a intrat în posesia unei mărturii cutremurătoare venite din partea unor participanti la program, care descriu haosul și disperarea provocate de întârzierile inexplicabile ale ministerului condus de Bogdan Ivan.

„Suntem peste 1000 de participanți care nu mai suportăm această bătaie de joc. Am investit toate economiile, am girat cu locuințele, am împrumutat părinți, socri, rude, am făcut credite. Oamenii sunt în depresie. Un cunoscut a băgat 300.000 de euro doar în întăriri de rețea și acum nu știe dacă mai recuperează ceva”.

Situația este cu atât mai revoltătoare cu cât proiectele au fost depuse încă din iunie 2024, iar după aproape doi ani, procedurile sunt în continuare blocate într-un labirint birocratic fără explicații clare.

Suspiciuni grave: Fondurile ar urma să fie redirecționate „preferențial” către alte interese

Mai grav, participanții acuză că Ministerul Energiei pregătește mutarea fondurilor către alte programe, în special către zona de stocare energetică, deși ghidul oficial nu ar permite o asemenea redistribuire decât în condiții foarte stricte.

„Tocmai a anunțat indirect că mută toate fondurile către stocare. Ne imaginăm de ce. Sunt interese uriașe în spate”, susțin investitorii revoltați.

Dacă aceste acuzații se confirmă, am putea vorbi despre unul dintre cele mai grave scandaluri de manipulare administrativă a fondurilor europene din ultimii ani.

260 de firme, ținute în aer de aproape un an după evaluare

Potrivit informațiilor transmise redacției, peste 260 de firme au fost declarate admise în evaluare, au depus toate documentele, au obținut avize, ATR-uri și au făcut investiții preliminare costisitoare, însă de 8-9 luni așteaptă semnarea contractelor, fără nicio explicație oficială.

Practic, sute de antreprenori sunt blocați financiar, cu bani investiți și credite contractate, în timp ce Ministerul Energiei refuză să ofere termene clare sau justificări publice.

Același model de haos administrativ ca la CET Govora?

Numele lui Bogdan Ivan nu apare pentru prima dată într-o controversă majoră din energie. La Vâlcea, ministrul este criticat dur pentru presiunile exercitate în vederea închiderii CET Govora (in favoarea unui investitor privat!!!) în condițiile în care autoritățile locale și specialiștii avertizează că o astfel de decizie ar putea produce un dezastru economic și social.

Tot mai multe voci susțin că actualul ministru transformă Ministerul Energiei într-un focar de blocaje, improvizații și decizii discreționare care afectează atât companiile de stat, cât și investitorii privați.

Întrebarea momentului: cine răspunde pentru dezastrul financiar?

Dacă aceste fonduri nu vor fi contractate și implementate până la finalul anului 2026, România riscă să piardă definitiv sute de milioane de euro din bani europeni, iar mii de investitori pot ajunge în faliment.

În timp ce antreprenorii români se luptă cu băncile, creditele și depresia financiară, la Ministerul Energiei domnește tăcerea.

Iar întrebarea devine inevitabilă:

Cine răspunde pentru distrugerea financiară a mii de români care au avut încredere în statul român?

Tiberiu Pirnau