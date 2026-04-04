SCANDAL LA TEATRUL ANTON PANN din Ramnicu Valcea: scena culturală, transformată în tribună politică anti - Călin Georgescu! Sute de suveraniști ar aștepta deja „cu interes” premiera acestei piese!

duminică, 5 aprilie 2026

Un nou episod revoltător zguduie instituțiile publice din județul Vâlcea. Potrivit informațiilor obținute pe surse de Ziarul de Vâlcea, Teatrul Anton Pann, instituție aflată în subordinea Consiliul Județean Vâlcea, ar pregăti punerea în scenă a unei piese de teatru cu un mesaj politic clar, de orientare progresistă și, mai grav, cu accente anti-Călin Georgescu.

Sursele noastre indică faptul că regia ar fi semnată chiar de directorul teatrului, Octavian Costin, cel care pare decis să transforme scena într-o tribună ideologică.

Întrebarea firească este una simplă, dar dureroasă: de când cultura publică, finanțată din banii contribuabililor, devine instrument de propagandă politică?

Situația este cu atât mai gravă cu cât, potrivit acelorași surse, președintele Consiliul Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, ar fi fost informat despre acest demers controversat. Cu toate acestea, proiectul merge mai departe nestingherit.

În culisele acestei decizii apare un nume deja cunoscut în jocurile de influență din administrația județeană: Adrian Mihăilă, administratorul public al Consiliului Judetean Valcea. Considerat un susținător fervent al lui Costin, Mihăilă ar fi avut un cuvânt decisiv în continuarea acestui proiect, în ciuda semnalelor de alarmă.

În loc să promoveze actul cultural autentic, neutru și echilibrat, Teatrul Anton Pann riscă să devină o scenă de confruntare politică, o direcție periculoasă și profund imorală pentru o instituție publică.

Sute de suveraniști ar aștepta deja cu interes premiera acestei piese. Nu pentru a aplauda, ci pentru a vedea până unde poate merge politizarea culturii în România anului 2026.

Un lucru este cert: când teatrul devine armă politică, publicul nu mai este spectator, ci țintă.

Iar Vâlcea merită mai mult decât atât.

Tiberiu Pirnau