vineri, 17 aprilie 2026

Scandal din nimic! Deputatul PNL Buican a primit ordin de mobilizare și acuză conspirații, deși legea e clară

Într-o Românie în care orice hârtie oficială devine pretext pentru scandal, deputatul PNL de Vâlcea, Cristian Buican, reușește să transforme o procedură legală într-un presupus „atac politic”.

Mai exact, acesta susține că a primit un ordin de mobilizare și că i-ar fi blocat mandatul de parlamentar. Doar că, surpriză: mobilizarea nu înseamnă încorporare automată și nici suspendarea funcției. Este o procedură standard, prevăzută de lege, care ține de evidențele militare și de situații excepționale, nu de reglări de conturi politice.

Cu alte cuvinte, statul nu l-a trimis pe Buican în tranșee și nici nu i-a luat scaunul din Parlament. A primit, cel mai probabil, un document care face parte din mecanismul legal de organizare a rezerviștilor – mecanism care funcționează indiferent dacă ești parlamentar, profesor sau simplu cetățean.

Cu toate acestea, reacția deputatului a fost una spectaculoasă: acuzații de „jocuri politice”, insinuări despre planuri de destabilizare și un discurs care pare mai degrabă construit pentru imagine decât pentru clarificarea unei situații reale.

În loc să verifice cadrul legal și să lămurească rapid situația, Buican a ales varianta clasică: victimizare și aruncarea vinei în zona adversarilor politici. O strategie cunoscută, dar care începe să-și piardă efectul atunci când realitatea juridică este atât de clară.

Problema de fond rămâne însă alta: cât de ușor este să inflamezi opinia publică pe baza unei interpretări forțate a unui document oficial? Și, mai ales, cât de responsabil este un parlamentar atunci când lansează acuzații grave fără o minimă verificare?

În loc de „blocarea mandatului”, avem mai degrabă o încercare de capital politic pe o temă sensibilă. Iar în loc de conspirații, avem… legea, care spune exact ce și cum.