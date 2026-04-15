Șantaj cu fotografii intime la Vâlcea! Un bărbat din Olt a fost reținut după ce ar fi terorizat o femeie din Râmnicu Vâlcea

joi, 16 aprilie 2026

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea – Biroul de Investigații Criminale au pus în executare, în data de 14 aprilie 2026, un mandat de aducere pe numele unui bărbat de 46 de ani, din comuna Studina, județul Olt, suspectat de comiterea infracțiunii de șantaj în formă continuată.

În urma probatoriului administrat, anchetatorii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Vâlcea.

Potrivit oamenilor legii, ancheta a început după ce, la data de 15 martie 2026, o femeie de 57 de ani din municipiul Râmnicu Vâlcea a sesizat autoritățile, reclamând că este amenințată de bărbat prin apeluri telefonice și mesaje.

Acesta i-ar fi transmis victimei că va face publice, inclusiv la locul ei de muncă, fotografii în care femeia apărea în ipostaze intime, dacă nu îi oferă bani.

Sub presiunea amenințărilor, femeia ar fi fost constrânsă să achite în aceeași zi două facturi pentru utilități, în valoare de 400 de lei și 1.000 de lei.

Anchetatorii susțin că, ulterior, individul și-ar fi continuat presiunile asupra victimei, încercând să obțină noi beneficii materiale și să o determine să păstreze legătura cu el.

În cursul zilei de 15 aprilie 2026, bărbatul urma să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea pentru dispunerea măsurilor legale.

Reprezentanții IPJ Vâlcea au transmis că persoana cercetată beneficiază de toate drepturile procesuale prevăzute de lege și de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul anchetei.