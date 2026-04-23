REVOLUȚIE în parcările de reședință din Râmnicu Vâlcea! Primăria schimbă regulile jocului: mai multe drepturi pentru unii, mai puține locuri pentru alții

vineri, 24 aprilie 2026

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea pregătește o modificare importantă a regulamentului parcărilor de reședință, un subiect sensibil care, de ani de zile, generează tensiuni între locatari. Proiectul de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local vine cu schimbări semnificative ce vor afecta direct mii de șoferi din oraș.

Potrivit documentului oficial , administrația locală recunoaște că actualul sistem a generat „situații diferite identificate ulterior”, ceea ce a impus necesitatea unor modificări. Tradus pe românește: regulile de până acum nu au mai făcut față realității din teren.

Prima schimbare majoră vizează numărul de locuri de parcare. Dacă până acum existau interpretări sau situații neclare, noul regulament stabilește explicit: un solicitant poate beneficia de maximum două ecusoane de parcare de reședință. Cu alte cuvinte, cei cu mai multe mașini vor avea acces limitat, iar presiunea pe locurile existente va crește.

O altă noutate care va stârni controverse este introducerea posibilității ca persoane fizice să obțină loc de parcare pentru mașini de serviciu înmatriculate pe firmă. Condiția: să demonstreze că sunt utilizatori ai autoturismului și că nu dețin altă mașină personală. Practic, firmele intră indirect în parcările de reședință, ceea ce ar putea reduce și mai mult locurile disponibile pentru locatari.

Și mai interesant este faptul că Primăria deschide ușa parcărilor de reședință și pentru persoanele juridice și profesiile liberale. Avocați, medici sau alte categorii vor putea obține ecusoane, însă doar în anumite condiții – inclusiv raportat la suprafața spațiului în care își desfășoară activitatea. O măsură care ridică deja semne de întrebare: parcările de cartier devin, încet-încet, parcări „mixte”?

Nici categoria vizitatorilor nu a fost uitată. Regulamentul redefinește noțiunea de „vizitator”, stabilind clar că pot beneficia de ecusoane doar anumite rude – de gradul I și II sau afini – și doar dacă nu au domiciliul în zonă. Se încearcă astfel limitarea abuzurilor, frecvente în ultimii ani.

În spatele acestor modificări, administrația condusă de Mircia Gutău invocă necesitatea „reglementării mai clare” și a adaptării la realitățile din teren. Însă, dincolo de limbajul tehnic, miza este una simplă: locurile de parcare sunt insuficiente, iar fiecare schimbare creează inevitabil câștigători și perdanți.

Proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Local, iar dacă va fi aprobat, regulamentul actual va fi actualizat și aplicat în perioada următoare. Până atunci, rămâne întrebarea care macină deja locuitorii: cine va mai prinde loc de parcare și cine va rămâne pe dinafară?