sâmbătă, 25 aprilie 2026

Război de 4 ani în instanță: firma familiei lui Virgil Pîrvulescu învinge gigantul DIANA după o întoarcere spectaculoasă la Curtea de Apel Pitești

Un conflict juridic întins pe aproape patru ani scoate la lumină o confruntare dură între firma familiei fostului viceprimar liberal din Râmnicu Vâlcea, Virgil Pîrvulescu, și unul dintre cele mai puternice branduri locale și naționale – SC DIANA SRL. Miza: peste jumătate de milion de lei, într-un litigiu comercial legat de un contract de consultanță contabilă.

Dosarul, înregistrat sub numărul 2674/90/2022, a avut un parcurs sinuos, cu răsturnări spectaculoase de situație. Inițial, firma familiei Pîrvulescu, SC CONEXPERT SRL, a pierdut procesul la Tribunalul Vâlcea, prin sentința nr. 842 din 4 aprilie 2023. Însă povestea nu s-a încheiat acolo.

Într-o mișcare juridică rar întâlnită, cazul a ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a decis retrimiterea dosarului spre rejudecare – o cale de atac extraordinară, ce avea să schimbe complet cursul procesului.

Rejudecarea la Curtea de Apel Pitești a adus o răsturnare totală. Prin Hotărârea nr. 152/2026, pronunțată la data de 3 aprilie 2026, instanța a admis apelul formulat de CONEXPERT SRL și a întors integral soluția inițială. Astfel, SC DIANA SRL a fost obligată să plătească suma de 507.061 lei, la care se adaugă TVA, actualizarea cu rata inflației și dobânda legală penalizatoare calculată din 21 octombrie 2021 până la plata integrală.

Mai mult, compania vâlceană trebuie să achite și 42.351 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Litigiul, încadrat la categoria „litigii cu profesioniștii”, are la bază un contract de consultanță contabilă încheiat între CONEXPERT SRL – firmă controlată de familia fostului viceprimar liberal – și DIANA SRL, una dintre cele mai cunoscute companii din județul Vâlcea, cu o reputație solidă la nivel național.

Cazul ridică întrebări nu doar juridice, ci și de ordin public, în contextul în care numele lui Virgil Pîrvulescu este legat de administrația locală din Râmnicu Vâlcea. Deși litigiul este unul comercial, implicarea unei firme asociate cu un fost demnitar adaugă o dimensiune suplimentară de interes public.

Decizia Curții de Apel Pitești nu este definitivă, aceasta putând fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Rămâne de văzut dacă SC DIANA SRL va continua lupta juridică sau va fi nevoită să achite suma considerabilă stabilită de instanță.

Un lucru este cert: după patru ani de procese și o intervenție decisivă a instanței supreme, firma familiei lui Pîrvulescu a reușit o victorie spectaculoasă în fața unui jucător economic de prim rang din Vâlcea.

Tiberiu Pirnau