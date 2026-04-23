Râmnicu Vâlcea: Decizii grele pentru buzunarul cetățenilor – prețul energiei termice, chiriile și un împrumut de 40 de milioane, pe masa Consiliului Local

vineri, 24 aprilie 2026

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a convocat pentru data de 29 aprilie 2026, ora 10:00, o nouă ședință ordinară a Consiliului Local, una care se anunță extrem de încărcată și cu implicații directe pentru buzunarele și viața de zi cu zi a vâlcenilor. Pe ordinea de zi se regăsesc nu mai puțin de 25 de puncte, de la execuția bugetară și investiții, până la prețul energiei termice, împrumuturi consistente și reorganizări instituționale.

În deschiderea ședinței, consilierii locali vor analiza contul de execuție al bugetului municipiului la data de 31 martie 2026, un indicator esențial pentru a înțelege cum au fost cheltuiți banii publici în primul trimestru al anului. Tot în zona financiară, Primăria propune participarea municipiului la cofinanțarea unui proiect major privind infrastructura de apă și canalizare, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Investițiile în spații verzi continuă să fie o prioritate declarativă, fiind supuse aprobării mai multe devize actualizate pentru amenajări în municipiu, inclusiv pe strada Ion Referendaru și în cartierul Ostroveni, zona ANL – strada Nicolae Iorga. Aceste proiecte vin la pachet și cu măsuri mai dure, precum declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobile afectate de lucrările de interes public, inclusiv pentru extinderea infrastructurii verzi din Insula Sălcioara.

În paralel, administrația locală continuă politica de prelungire a concesiunilor și folosinței unor terenuri din domeniul public, inclusiv pentru amplasarea panourilor publicitare sau pentru suprafețe extrem de mici, de doar câțiva metri pătrați, ceea ce ridică, din nou, semne de întrebare privind modul în care este gestionat patrimoniul orașului.

Un punct sensibil al ședinței îl reprezintă actualizarea chiriei pentru locuințele aflate în proprietatea municipiului, dar și analiza și dezbaterea prețului energiei termice care va fi plătit de populație începând cu 1 mai 2026. În contextul tensiunilor legate de CET Govora și al costurilor în creștere, acest punct ar putea genera discuții aprinse și nemulțumiri în rândul cetățenilor.

Pe zona de urbanism, consilierii vor avea de aprobat un nou Plan Urbanistic Zonal pentru o lotizare pe strada Copăcelu, dar și modificări ale Registrului Spațiilor Verzi, un document esențial pentru dezvoltarea orașului.

Educația nu lipsește de pe ordinea de zi, fiind propuse modificări în rețeaua școlară pentru anul 2026-2027, în timp ce Direcția de Asistență Socială va suferi modificări în organigramă și statul de funcții.

Un alt punct important vizează societatea Apavil SA, unde reprezentantul municipiului va primi mandat pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, dar și a organigramei, semn că se pregătesc posibile schimbări interne.

În ceea ce privește administrarea orașului, se propun modificări ale regulamentului parcărilor, dar și emiterea unui aviz pentru o firmă de servicii funerare, SC RIP FUNERAR SRL.

Consilierii vor decide și atribuirea unei denumiri simbolice – „Nicolae Manolescu” – unei străzi din municipiu, într-un gest de recunoaștere culturală.

Cel mai greu punct de pe ordinea de zi rămâne însă intenția Primăriei de a contracta un împrumut intern de 40 de milioane de lei pentru finanțarea investițiilor locale. O decizie care poate accelera dezvoltarea orașului, dar care vine și cu riscuri privind gradul de îndatorare al municipiului.

La final, consilierii vor alege și președintele de ședință pentru următoarele trei luni, iar tradiționalul punct de „întrebări și interpelări” ar putea scoate la iveală noi tensiuni sau probleme nerezolvate din administrația locală.

Ședința din 29 aprilie se anunță, așadar, una decisivă pentru direcția economică și administrativă a Râmnicului. Cu bani, exproprieri, taxe și termie pe masă, rămâne de văzut dacă aleșii locali vor vota în interesul cetățenilor sau vor merge, din nou, pe linia trasată de executiv.