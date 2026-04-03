Râmnicenii au scos milioane din buzunar, dar au „câștigat” reducerea: peste 70% și-au plătit impozitele integral până la 31 martie

sâmbătă, 4 aprilie 2026

Râmnicenii au scos milioane din buzunar, dar au „câștigat” reducerea: peste 70% și-au plătit impozitele integral până la 31 martie

Un bilanț al Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea arată că râmnicenii au răspuns masiv apelului de a-și achita din timp obligațiile fiscale. Până la data de 31 martie 2026, peste 70% dintre persoanele fizice și-au plătit integral impozitele, profitând de bonificația de 10% oferită de autorități.

Concret, au fost achitate 56.374 de roluri fiscale din totalul de aproximativ 80.000, ceea ce reflectă un grad ridicat de conformare voluntară într-un context economic deloc ușor. Și în cazul persoanelor juridice situația este similară: 2.045 de roluri achitate din 3.516, adică peste 58%.

Reduceri de milioane pentru contribuabili

Graba de a plăti nu a fost întâmplătoare. Bonificația de 10% s-a tradus în economii consistente: peste 3,74 milioane lei pentru persoanele fizice și peste 3,62 milioane lei pentru firme. Practic, milioane de lei au rămas în buzunarele contribuabililor care au ales să își achite integral dările în primul trimestru al anului.

Numerarul, încă „regele” plăților

În ciuda digitalizării, majoritatea râmnicenilor preferă în continuare plata clasică. Aproape 54% au achitat impozitele în numerar, la cele șase casierii deschise în oraș. Plata cu cardul a fost utilizată de peste 30% dintre contribuabili, în timp ce platforma Ghișeul.ro a fost folosită de doar 11,52%.

Restul plăților au fost efectuate prin serviciile electronice ale Primăriei (2,15%) sau prin ordine de plată (1,65%). Începând cu 1 aprilie, două dintre casieriile din cartierele Ostroveni și Nord au fost închise, semn că administrația încearcă, treptat, să mute contribuabilii spre plățile online.

Termen-limită pentru cei întârziați

Cei care au achitat doar prima jumătate a impozitului mai au timp să își regleze situația. Termenul limită pentru plata diferenței este 30 septembrie 2026, evitând astfel penalitățile prevăzute de lege.

Mesajul autorităților

Reprezentanții Primăriei le-au transmis mulțumiri contribuabililor care și-au achitat la timp obligațiile, subliniind că aceste încasări permit continuarea investițiilor și menținerea serviciilor publice la nivelul orașului.