Protest spontan în fata sediului CNA impotriva deciziei abuzive de închidere a televiziunii Realitatea!

miercuri, 8 aprilie 2026

Protest spontan la această oră în fața sediului CNA, unde mai mulți manifestanți s-au adunat nemulțumiți de deciziile recente ale instituției. Atmosfera este tensionată, iar oamenii cer explicații și transparență din partea Consiliului Național al Audiovizualului.

La fața locului au ajuns și liderul AUR, George Simion, si mai mulți parlamentari ai formațiunii, care și-au exprimat public susținerea pentru protestatari. Aceștia discută cu participanții și critică modul în care CNA a gestionat situațiile recente din spațiul media.

Protestul este spontan, fără o organizare oficială anunțată în prealabil, însă atrage deja atenția prin prezența unor figuri politice importante și prin mesajele ferme transmise la adresa autorităților.

Rămâne de văzut cum va reacționa Consiliul Național al Audiovizualului și dacă vor exista poziții oficiale în urma acestui protest. Situația este în dinamică, iar numărul participanților pare să crească de la minut la minut.