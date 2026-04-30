Primaria Ramnicu Valcea și-a făcut „cartier general” în Căzănești: strada Săveasca a fost asfaltată și se pregătește strada Socului

Primăria Municipiului continuă amenajarea străzilor din zonele limitrofe ale Râmnicului, parte dintre ele afectate de introducerea rețelelor de utilități (în principal gaze naturale) din ultimii ani.

În Căzănești a fost finalizată, în ultima săptămână din aprilie, asfaltarea străzii Săveasca pe o lungime de aproximativ 600 m, după ce anul trecut pe această arteră de circulație s-au realizat rigole, intrări la proprietăți și a fost amenajat un pod peste un pârâu; în perioada următoare se vor trasa marcajele rutiere.

Și pentru că tot erau în zonă, echipele DADP s-au relocat pe strada Socului, unde se lucrează la decopertare și pregătirea străzii pentru turnarea de covor asfaltic.