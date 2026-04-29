joi, 30 aprilie 2026

Primăria Drăgășani impune reguli mai dure pentru jocurile de noroc: proiect în dezbatere

Primăria din Drăgășani a pus în dezbatere un regulament care restricționează sever funcționarea jocurilor de noroc, în baza O.U.G. nr. 7/2026.

Principala măsură: interdicția amplasării sălilor la mai puțin de 1.000 de metri de locuințe sau instituții publice. Operatorii existenți vor funcționa doar până la expirarea autorizațiilor, fără posibilitatea reînnoirii în zonele vizate.

Se introduce și o taxă de 500 lei/mp anual, cu autorizații valabile până la finalul fiecărui an.

În prezent, în oraș funcționează 137 de sloturi și 10 terminale VLT. Autoritățile invocă riscurile sociale – dependență, datorii și impact asupra familiilor.

Proiectul este în dezbatere până pe 5 mai 2026.