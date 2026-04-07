Președintele Constantin Rădulescu anunță: taberele școlare vor fi administrate de Consiliul Județean Vâlcea

marți, 7 aprilie 2026

Considerând că tinerii din județul Vâlcea merită spații moderne pentru odihnă și recreere, Constantin Rădulescu a declarat că instituția pe care o conduce este pregătită să preia administrarea taberelor școlare.

„Ne asumăm această nouă responsabilitate: taberele școlare vor intra în administrarea Consiliului Județean Vâlcea. Am discutat acest demers într-o întâlnire la care au participat reprezentanți ai CS Vâlcea 1924 și Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, vizând transferul taberelor de la Cozia și Brădișor. Este un proiect pe care ni l-am dorit de mult, deoarece tinerii noștri au nevoie de condiții moderne. Deși bugetul este, în prezent, limitat, vom identifica soluții pentru investiții, iar pe termen lung ne propunem să accesăm fonduri europene pentru modernizarea acestor baze”, a afirmat președintele CJ Vâlcea.

Acesta a adăugat că procedurile necesare sunt în desfășurare, astfel încât, în aproximativ două luni, taberele să fie incluse în domeniul public al județului. „Ne asumăm această inițiativă atât pentru binele tinerilor, cât și pentru dezvoltarea turismului din Vâlcea. Prin investiții și implicare, aceste tabere pot redeveni locuri atractive, pline de viață”, a mai precizat Constantin Rădulescu.