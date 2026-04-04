sâmbătă, 4 aprilie 2026

Prefectul Oprea începe „curățenia” la Prefectură: după Trușcă și Preduș, urmează functionara milionara - Narcis Luta?

Prefectura Vâlcea intră în plin proces de restructurare, în urma măsurilor de reducere a cheltuielilor impuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Primele „victime” ale acestei reorganizări sunt doi consilieri ai prefectului, oameni cu experiență administrativă: colonelul în rezervă Iulian Trușcă și fostul director Apavil SA, Gheorghe Preduș.

Oficial, măsura vine ca parte a reducerii aparatului bugetar. Neoficial însă, în culisele instituției se vorbește deja despre o selecție discutabilă: „au plecat tocmai cei care țineau lucrurile în echilibru”.

Colonelul Trușcă, cunoscut drept un om disciplinat, „pesedist până în măduva oaselor”, a impus, spun sursele, o rigoare aproape militară în instituție. La rândul său, Gheorghe Preduș venea cu experiența administrativă acumulată la conducerea Apavil, fiind considerat un tehnocrat util în mecanismul Prefecturii.

Oprea pregătește lovitura? Ținta: Narcis Luta

Potrivit informațiilor obținute pe surse, prefectul Mihai Oprea ar pregăti o mutare mult mai spectaculoasă: îndepărtarea consilierei Narcis Luta.

Despre Narcis Luta se vorbește de ani de zile în mediul administrativ vâlcean. Milionară în euro, prezentă la serviciu cu mașini de lux care depășesc frecvent pragul de 150.000 de euro, aceasta este soția controversatului om de afaceri Octavian Luta, patronul companiei Xavitel, cunoscut și ca sponsor tradițional al PSD.

Sursele indică faptul că prefectul Oprea „ia taurul de coarne” și ar fi decis să taie exact acolo unde până acum nimeni nu a avut curajul: în zona influențelor politice și economice din jurul Prefecturii.