vineri, 17 aprilie 2026

Piața imobiliară din Vâlcea sfidează declinul național: creșteri de tranzacții, dar semnale de plafonare a prețurilor

Într-un context național marcat de scăderea tranzacțiilor imobiliare, județul Vâlcea vine cu o evoluție surprinzătoare. Datele din martie 2026 arată o creștere clară: 799 de tranzacții, față de 651 în martie 2025, adică un plus de 23%. Pe primele trei luni ale anului, în timp ce România este pe minus cu 12%, Vâlcea înregistrează o creștere de 10%.

Interesul pentru cumpărare s-a menținut ridicat la început de an, fără scăderi semnificative de preț în negocieri. Practic, valorile de vânzare au rămas la nivelul finalului de 2025, semn că piața încă are susținere din partea cererii.

Totuși, apar și primele semne de temperare. Deși locuințele noi și bine finisate rămân în topul preferințelor, cumpărătorii nu mai acceptă la fel de ușor noile creșteri de preț, ceea ce indică o posibilă plafonare.

Râmnicu Vâlcea își păstrează profilul de oraș rezidențial, cu cerere constantă pentru apartamente și case, în timp ce segmentul comercial rămâne slab dezvoltat. În același timp, odată cu sezonul cald, crește interesul pentru terenuri și locuințe din afara orașului, mai ales din partea cumpărătorilor veniți din alte județe.

Concluzia: 2026 se anunță un an de echilibru pentru piața imobiliară din Vâlcea, cu prețuri stabile sau ușor în creștere, dar fără excesele din anii trecuți.