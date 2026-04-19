Persoanele vârstnice care beneficiază de sprijin în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Zătreni au primit daruri din partea Protoieriei Horezu

Persoanele vârstnice care beneficiază de îngrijire în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Zătreni au fost înconjurate cu grijă și dragoste creștină prin oferirea unor pachete cu alimente și cărți de rugăciune din partea Protoieriei Horezu.

Această lucrare de milostenie se înscrie în tradiția vie a Bisericii de a răspunde nevoilor concrete ale celor aflați în suferință sau neputință, mai ales în rândul persoanelor vârstnice, care adesea se confruntă cu singurătatea și fragilitatea existenței. Darul oferit nu se reduce la dimensiunea lui materială, ci devine un semn al prezenței iubirii lui Dumnezeu, mijlocită prin slujitorii și credincioșii Bisericii.

Cărțile de rugăciune dăruite constituie, în acest sens, o invitație la comuniune vie cu Dumnezeu, oferind celor aflați în centrele de îngrijire posibilitatea de a-și întări credința și de a afla mângâiere sufletească.

Prin astfel de inițiative, Protoieria Horezu își manifestă vocația pastoral-misionară și filantropică, contribuind la cultivarea unei culturi a solidarității și a responsabilității față de cei vulnerabili.

Astfel, centrul de la Zătreni nu rămâne un spațiu al izolării, ci devine un loc în care lumina credinței și căldura solidarității creștine aduc alinare și nădejde în sufletele celor îngrijiți aici.