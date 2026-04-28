Percheziții la Vâlcea într-un dosar de piraterie online: meciuri de fotbal difuzate ilegal, bani din reclame în vizorul anchetatorilor

marți, 28 aprilie 2026

Percheziții la Vâlcea într-un dosar de piraterie online: meciuri de fotbal difuzate ilegal, bani din reclame în vizorul anchetatorilor

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au descins, luni dimineață, în orașul Bălcești, unde au efectuat două percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează transmiterea ilegală, pe internet, a unor meciuri de fotbal protejate de drepturi de autor.

Acțiunea face parte din operațiunea națională „Jupiter”, derulată sub coordonarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, descinderile au avut loc atât la locuința unei persoane fizice, cât și la sediul unei firme, fiind puse în aplicare și două mandate de aducere. Dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești.

Suspiciunile vizează difuzarea neautorizată, începând din 2022 și până în prezent, a unor partide de fotbal dintr-un campionat extern, prin intermediul unor platforme online de streaming.

Procurorii susțin că transmisiunile ar fi fost realizate fără acordul deținătorilor drepturilor de difuzare, ceea ce ar fi generat un prejudiciu încă necuantificat. În același timp, ancheta indică faptul că persoanele implicate ar fi urmărit să obțină câștiguri din publicitate, prin rularea de reclame în timpul transmisiunilor ilegale.

Operațiunea „Jupiter”, lansată în 2023, vizează destructurarea rețelelor implicate în criminalitate economică, infracțiuni informatice și fraude organizate, prin acțiuni simultane desfășurate la nivel național.