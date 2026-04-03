vineri, 3 aprilie 2026

„Pauză” de aproape o oră la cafea: polițiștii de la Rutieră, surprinși la OMV Milcoiu

În timp ce șoferii din județul Vâlcea se confruntă zilnic cu trafic intens, accidente și controale sporadice, polițiștii de la Rutieră par să fi avut alte priorități. Mai exact, o „ședință” prelungită la cafea, în benzinăria OMV din Milcoiu, vineri, de la ora 15.15 pana dupa 16.00...

Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, mai mulți agenți de poliție, însoțiți de autospecialele din dotare, au staționat aproximativ o oră în parcarea benzinăriei. Nu pentru o intervenție, nu pentru o acțiune punctuală, ci pentru o pauză… destul de lungă.

Martorii spun că discuțiile au fost relaxate, fără grabă, semn că timpul nu era o problemă. În tot acest interval, mașinile de poliție au rămas trase pe dreapta, iar activitatea din teren – cel puțin în acea zonă – pare să fi fost pusă pe pauză.

Întrebarea firească este: cine plătește aceste „pauze”? Răspunsul e simplu – contribuabilul. Cetățenii care se așteaptă la prezență activă în trafic, la prevenție și intervenție rapidă, nu la socializare prelungită în parcarea unei benzinării.

Nu contestă nimeni dreptul polițiștilor la pauză. Este firesc și legal. Însă când pauza devine regulă și durează zeci de minute bune, în timp ce responsabilitățile din teren sunt ignorate, apare o problemă de atitudine și de management.

Rămâne de văzut dacă această situație va fi analizată de conducerea IPJ Vâlcea sau va rămâne încă un episod trecut cu vederea. Până atunci, imaginea vorbește de la sine: mașini de poliție aliniate frumos… și o cafea care a durat cam mult.

Actualizare:

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora polițiști din cadrul rutier au fost surprinși în parcarea unei stații Peco, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea face următoarele precizări:

Imaginile la care se face referire surprind, în realitate, momentul în care un echipaj din cadrul IPJ Vâlcea s-a întâlnit cu un echipaj al IPJ Argeș, în cadrul unei întâlniri planificate de conducerea celor două inspectorate.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au fost dispuse verificări interne pentru a stabili cu exactitate modul de gestionare a timpului și de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu în cadrul misiunii respective.

Instituția tratează cu maximă seriozitate orice situație care poate afecta imaginea Poliției Române, urmând ca, în funcție de rezultatele verificărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea rămâne angajat în asigurarea transparenței și menținerea încrederii cetățenilor în activitatea desfășurată de polițiști.