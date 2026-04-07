„Păcănelele” rămân în Râmnicu Vâlcea. Consilierii din subordinea primarului Mircia Gutau, pesedisti si liberali, au votat continuarea activității

Sălile de jocuri de noroc licențiate vor funcționa în continuare în municipiul Râmnicu Vâlcea. Decizia a fost luată marți, în ședința Consiliului Local, la inițiativa primarului Mircia Gutău.

Proiectul a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”, trei „împotrivă” și o abținere.

Primarul a susținut că interzicerea jocurilor de noroc ar fi generat pierderi economice importante pentru oraș. Potrivit acestuia, sectorul asigură în mod direct 948 de locuri de muncă la nivel local, la care se adaugă alte locuri de muncă din domeniile conexe.

„O eventuală restrângere ar duce nu doar la pierderea locurilor de muncă directe, ci și la afectarea activităților conexe, cu efecte economice în lanț”, se arată în raportul care a însoțit proiectul de hotărâre.

Edilul a subliniat că aceste activități trebuie să se desfășoare într-un cadru reglementat, controlat de autoritățile locale, în funcție de specificul municipiului.

În perioada următoare, Primăria Râmnicu Vâlcea va elabora un regulament clar de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc, document care va fi supus dezbaterii publice.

În prezent, în oraș funcționează aproximativ 97 de locații de tip cazinou, săli de jocuri și agenții de pariuri.

Gutău: „Nu urmez modelul Slatina”

Primarul Mircia Gutău s-a declarat încă de la început împotriva interzicerii „păcănelelor”, afirmând că va propune o soluție de compromis.

Acesta a precizat că nu va urma exemplul municipiului Slatina, unde jocurile de noroc au fost interzise, cu excepția celor organizate de Loteria Română.

„Veți vedea un regulament cum nu ați mai văzut. Nu voi lua exemplu de la Slatina. Eu mă uit către orașe dezvoltate, precum Sibiu sau Cluj. Mă gândesc și la locurile de muncă, dar și la cetățeni. Nu toată lumea va fi mulțumită, dar 80% cu siguranță vor fi”, declara edilul în urmă cu două săptămâni.