Nemultumiri în AUR Vâlcea: „traseistul” Virgil Pîrvulescu, respins din interior! Membrii vor să oprească infiltrarea „oamenilor sistemului”

marți, 28 aprilie 2026

Filiala AUR Râmnicu Vâlcea este zguduită de un scandal intern de proporții, după apariția informațiilor privind posibila cooptare a lui Virgil Pîrvulescu, fost lider liberal și personaj extrem de controversat! Nemulțumirea din interior nu mai este un zvon, ci o realitate: membri ai partidului se opun deschis acestei mutări și transmit un mesaj clar – AUR nu trebuie să devină refugiu pentru politicienii vechiului sistem!

„Omul sistemului”, contestat din interior

Criticile la adresa lui Pîrvulescu sunt dure și directe. În ochii multor membri AUR, acesta reprezintă exact tipul de politician pe care partidul a promis că îl combate: produs al unui sistem politic care a guvernat România în ultimele decenii.

Pîrvulescu a ocupat funcții importante în structurile statului, inclusiv poziții de conducere în cadrul ANAF Vâlcea și la nivel central, fiind vicepreședinte al instituției în perioada guvernării conduse de Viorica Dăncilă.

Pentru mulți din AUR, aceste funcții nu reprezintă un atu, ci dimpotrivă – o dovadă a apartenenței la un mecanism administrativ și politic pe care îl consideră compromis.

Traseism politic și eșecuri electorale

Pe lângă trecutul administrativ, un alt reproș major ține de traseismul politic. Virgil Pîrvulescu a trecut de-a lungul timpului prin PSD și PNL, iar acum ar încerca o nouă repoziționare în AUR.

Această mobilitate politică ridică semne de întrebare serioase în interiorul partidului, unde o parte dintre membri văd în astfel de mutări doar oportunism.

În plus, rezultatele electorale nu sunt de partea sa. Pîrvulescu a pierdut de două ori alegerile pentru funcția de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, fapt invocat de contestatari ca dovadă că nu aduce valoare electorală reală.

AUR, între identitate și compromis

Situația scoate la lumină o dilemă majoră pentru AUR Vâlcea: rămâne partidul fidel discursului anti-sistem sau începe să absoarbă exact oamenii pe care i-a criticat?

Pentru membrii vechi, răspunsul pare deja formulat. Ei văd în venirea lui Pîrvulescu nu o întărire, ci un risc – acela ca partidul să fie „ocupat” treptat de politicieni formați în vechile structuri de putere.

Un conflict care abia începe

Cazul Pîrvulescu nu este doar o simplă dispută internă. Este un test de rezistență pentru AUR la nivel local.

Dacă această mutare va merge mai departe, tensiunile riscă să explodeze și să fractureze organizația. Iar mesajul din teritoriu este deja unul fără echivoc: oamenii nu vor reciclarea politicienilor vechi sub un nou steag.