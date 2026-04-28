Moment istoric la Mănăstirea Hurezi: Sfânta Cuvioasă Matrona este proclamată oficial în rândul sfinților

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi va avea loc la Mănăstirea Hurezi, în cadrul unor evenimente liturgice ce sunt programate în perioada 4-5 mai 2026.

Astfel, luni, 4 mai, începând cu ora 17.00, va fi săvârșită slujba Privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi.

Marți, 5 mai, începând cu ora 9.00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie de către un sobor de 17 ierarhi din țară și din diaspora, la Altarul de vară al Mănăstirii Hurezi.

După rugăciunea amvonului, se va da citire Tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, se va prezenta icoana canonică a Sfintei și se va intona troparul acesteia.

În cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care s‑a desfăşurat sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în zilele de 1‑2 iulie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, a fost aprobată canonizarea a 16 femei cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare), între care şi Monahia Matrona Ciupelea, stareța Mănăstirii Hurezi (1852-1935), cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi și cu cinstire în data de 5 mai.

Acest moment binecuvântat al proclamării canonizării se configurează ca o epifanie a lucrării Harului lui Dumnezeu în istoria și în comunitatea Mănăstirii Hurezi, în care a viețuit Sfânta Cuvioasă Matrona, dar și prilejul care contribuie la reînnoirea vieții spirituale a fiilor dohovnicești din Arhiepiscopia Râmnicului și a pelerinilor prezenți.